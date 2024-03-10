بلدية السرو جاهزة لاستقبال شهر رمضان

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أكد رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات ان البلدية خطتها طيلة شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية حركة الشراء في الأسواق التجارية وضمان التسهيل على المواطنين والتخفيف من المعاناة.وأشار العودات إلى أن البلدية قامت أيضا من خلال مديرية الصحة والأسواق بوضع رقابة ميدانية على المحال والأسواق التجارية بهدف توفير السلع الأساسية ومنع تداول المنتهية منها وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة والتعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.وأوضح العودات ان البلدية عملت من خلال كوادر الحركة والعمال بالعمل على مدار الساعة بحملات نظافة صباحية ومسائية للمحافظة على نظافة قرى منطقة السرو والتي تتطلب تعاون الجميع لتتمكن البلدية من القيام بدورها على أكمل وجه.وأكد العودات ان البلدية تعمل على تواصل مع المعنيين في لمتابعة مطالب واحتياجات المواطنين في رمضان وبما يحسن من واقع الخدمات المقدمة لهم وخصوصا في الشهر الفضيل.