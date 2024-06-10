 
الإثنين 10 حزيران 2024
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بلدية رابية الكورة تنفق 229 الف دينار على فتح وتعبيد الطرق

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بلدية رابية الكورة تنفق 229 الف دينار على فتح وتعبيد الطرق
قال رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي ان البلدية نفذت عطاءات فتح وتعبيد شواع بقيمة  229  الف دينار في جميع مناطق الرابية خلال النصف الاول من العام الحالي .اضافة اعلان

واضاف المستريحي في تصريح صحفي  اليوم  أن البلدية نفذت العديد من المشاريع لصيانة البنية التحتية بقيمة 195 الف دينار فيما نفذت البلدية عطاء تصريف مياه الامطار بقيمة 200 الف دينار في جميع المناطق التابعة للرابية خلال النصف الاول من العام الحالي.

واشار الى المشاريع التي تسعى البلدية لتنفيذها العام الحالي هي انشاء مبنى طابق ثاني للبلدية  ومشروع فتح وتعبيد وخلطة اسفلتية اضافة الى ان البلدية ستقوم بطرح عطاء فتح وتعبيد وخلطة بقيمة 250 الف دينار.

وأكد المستريحي ان البلدية ستقوم بتنفيذ الطريق السياحي وصفة حجرية بعرض 10 م وطول 300 م مشيرا الى ان البلدية انشأت  7 مخازن تجارية تحت قاعة البلدية في منطقة سموع .

كما اكد اهتمام البلدية بقطاع الإستثمار لما له اهمية بالغة في تحسين وتطوير مناطق البلدية وتوفير فرص عمل لانباء المنطقة مشيرا الى ان البلدية تولي قطاع التحول الرقمي اهمية قصوى للتماشي مع المستجدات التي ستنهض بالواقع العمل البلدي . 

وأوضح المستريحي ان البلدية علمت على ادخال اغلب احواض البلدية التنظيم في جميع المناطق كما تعمل على فتح الشارع البديل في منطقة سموع والذي يعتبر البديل للشارع النافذ الان والذي يخدم لواء الكورة .
 
يشار الى ان  المناطق التابعة للبلدية هي منطقة سموع  وكفر كيفيا ومنطقة جنين الصفا وارحيم اضافة الى منطقة زمال.
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