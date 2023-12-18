بلدية غرب إربد تستحدث 5 وحدات إدارية جديدة

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بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي والنائب خالد الشلول، وأعضاء المجلس البلدي وموظفو البلدية، إفتتح رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة 5 وحدات إدارية جديدة.ويأتي استحداث الوحدات والأقسام الإدارية في البلدية كخطوة تطويرية للنهوض والإرتقاء بالعمل البلدي على كافة الصُعد، بما يسهم في تطوير العملية الإدارية والإرتقاء بمستوى الأداء ولتحقيق رؤية ورسالة وبرامج البلدية النهضوية الإصلاحية التي تنتهجها رئاسة البلدية وفق خططها الاستراتيجية التي تم إعدادها مسبقاً لتنظيم وتطوير ومأسسة العمل البلدي.وأكد الدكتور أبو عرابي خلال كلمته على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والإلتفاف حول القائد والوقوف خلف قراراته التي تكون في الأساس نابعة من حرصه على مصلحة وطنه وأبنائه بكافة القرارات التي يتخذها.وثمن أبوعرابي النهضة والتطور التي تشهدها بلدية غرب إربد على كافة الصُعد الإدارية والاستثمارية، معتبراً القرارات في إستحداث الوحدات الإدارية إنجازاً حقيقي يسجل للمجلس البلدي وإثراء للعملية الإدارية والتي ستحقق غايتها لتعود بالفائدة والنفع على إيرادات البلدية وتطور كادرها الوظيفي.وعلى هامش الافتتاح كرم أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة والنائب خالد الشلول عدد من موظفي قسم البيئة والصحة والسلامة العامة الذين قدموا جهوداً استثنائية في مهامهم الوظيفية في كافة مواقعهم.وأكد رئيس بلدية غرب إربد الشيخ جمال البطاينة على وقوف كافة أبناء منطقة غرب إربد خلف القيادة الهاشمية ممثلة بمواقفها الثابتة والداعمة دوماً في التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كافٍ ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.وتعقيباً على إستحداث الوحدات والأقسام الإدارية، قال البطاينة إن إستحداث الوحدات الجديدة في البلدية جاء ليؤسس العملية الإدارية بشكلٍ مؤسسي على أساس العلم والمعرفة والخبرة والكفاءة لإنجاز مشروع البلدية النهضوي الإصلاحيوأشار البطاينة إلى أن هذه التشكيلات تضم قسم البيئة والذي حمل على عاتقه مسؤولية البيئة والنظافة بمعناها الشمولي و قسم العلاقات العامة الذي نتطلع للقيام بدوره التوعوي الريادي لنشر رؤية ورسالة البلدية، ووحدة التنمية والإستثمار والتي تعتبر بمثابة رافعة جالبة للإستثمار وقادرة على إنجاز مشروعها، و قسم الأسواق والذي يُعنى بضبط حالات التراجع والإعتداء على الطرق العامة، و قسم الصحة والسلامة العامة والذي يعنى في الحفاظ على صحة وسلامة الانسان والذي هو غاية هذا الوجود.وفي نهاية الحفل قدم الرئيس البطاينة درعاً تذكارياً للأمين العام أبو عرابي تقديراً لعطائه المتميز ولجهوده المخلصة التي يبذلها من أجل رفعة بلديات المملكة والارتقاء بإدائها، وتقديمه الدعم المتواصل والمستمر لبلدية غرب إربد.