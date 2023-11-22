بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 100 ألف دينار

أحمد التميمي

اضافة اعلان

إربد- عززت بلدية غرب إربد أسطول آلياتها بـ 3 آليات جديدة موديل 2023 تم شراءها من موازنة البلدية بقيمة 100 الف دينار للعمل ضمن أسطول النظافة لديها، وذلك للاهتمام بالواقع البيئي في المنطقة وخاصة في ضوء ما عانته البلدية قديماً من قلة الآليات وقدم موديلاتها التي لا تصلح للخدمة.وتاتي تعزيز الآليات في إطار سعي إدارة بلدية غرب إربد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في منطقة غرب إربد للنهوض بالواقع البيئي ولتطوير و تحسين نوعية الخدمات المقدمة والارتقاء بها.وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن البلدية حريصة على مضاعفة أسطول آلياتها ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أسرع وقت والاستجابة لطلباتهم والوقوف على احتياجاتهم وأشار البطاينة إلى ان البلدية قد عززت مؤخراً أسطولها من المركبات والآليات بقيمة تجاوزت نصف مليون دينار أردني من( سيارات، بكبات، ديانا، قلاب، باكو لودر، مداحل، باص نقل موتى، رافعة شوكية )، مؤكداً أن الآليات الجديدة ستسهم في تحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المجال البيئي مما سينعكس إيجابا على نظافة كافة مناطق غرب إربد وسرعة عمليات رفع النفايات وتوسيع رقعة المناطق المخدومة في منطقة غرب إربد.