بلدية غرب إربد تشرع بازالة دوار كفريوبا

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شرعت بلدية غرب اربد، الجمعة، بإزالة الدوار القديم في منطقة كفريوبا وإقامة دوار جديد.وقال رئيس البلدية جمال البطاينة إن الدوار الحالي يسهم في تشويه المنظر العام الجمالي بسبب حالته الراهنة، ومن أجل تحقيق تحسينات في الشكل والمضمون، قام خبراء مختصون بتصميم دوار جديد يضفي إضافة نوعية على المنطقة.وتهدف عملية إزالة الدوار القديم وإقامة الدوار الجديد إلى تجديد وتحديث هذه المنطقة وإضفاء جمالية على المكان. وتهدف البلدية من وراء هذا المشروع إلى تحسين المناظر الطبيعية وجعلها أكثر جاذبية للسكان والزوار.وتوقع البطاينة أن يكون تصميم الدوار الجديد فريدًا ومبتكرًا، حيث تم استشارة خبراء في هذا المجال لتحقيق نتيجة مثالية وأن يتضمن التصميم المقترح عناصر تعكس الثقافة المحلية والموروث الشعبي في المنطقة.واكد ان البلدية ستعمل على اتخاذ كامل الإجراءات الإحترازية في الطريق المودي للدوار الجديد لضمان آمان وسلامة الطريق للمركبات والمشاة.