بلدية غرب إربد توضح كلفة إنشاء دوار النصر

اربد - الغد - نفى رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة ما يتم تداولة حول كلفة ميدان النصر (كفريوبا سابقا) والتي اعادت البلدية انشاءه من جديد بقيمة ما يقارب 11 الف دينار.

وقال البطاينة ان البلدية قامت بتنفيذ الميدان من خلال موظفيها وبمشاركة عدد من ابناء المجتمع المحلي ولم يتم طرح الميدان كعطاء نظرا للتكلفة الباهظة والذي سيتجاوز ما بين 50 - 90 الف دينار وذلك للتوفير على البلدية وحرصا على المال العام.

واشار الى ان الشائعات التي يتداولها البعض وضعاف النفوس لن تثني البلدية من القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتجميل مداخل جميع المناطق.

وأشار البطاينة إلى أن الدوار الجديد تم تصميمه من قبل خبراء ومختصين على نحو يضفي طابعاً جمالياً على المنطقة ويسهم في تحسن العملية المرورية على الدوار الذي يشهد ضغطاً مرورياً متزايداً.

واكد البطاينة عزم البلدية المضي بخططها الرامية لتطوير وتجميل مداخل القرى والأحياء بكافة مناطق غرب إربد.

ولفت الى أن البلدية تسعى ومن خلال خطة زمنية لإضافة البعد الجمالي على كافة مناطق غرب إربد، من خلال زراعة الجزر الوسطية ومداخل القرى، واعادة تأهيل اماكنها وانشاء احواض زراعية جديدة وتزويدها بما يلزم من تربة جديدة للاهتمام بالجانب البيئي.

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