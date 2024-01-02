الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية غرب إربد توضح كلفة إنشاء دوار النصر

دوار النصر في محافظة إربد
دوار النصر في محافظة إربد

اربد - الغد - نفى رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة ما يتم تداولة حول كلفة ميدان النصر (كفريوبا سابقا) والتي اعادت البلدية انشاءه من جديد بقيمة ما يقارب 11 الف دينار.
وقال البطاينة ان البلدية قامت بتنفيذ الميدان من خلال موظفيها وبمشاركة عدد من ابناء المجتمع المحلي ولم يتم طرح الميدان كعطاء نظرا للتكلفة الباهظة والذي سيتجاوز ما بين 50 - 90 الف دينار وذلك للتوفير على البلدية وحرصا على المال العام.
واشار الى ان الشائعات التي يتداولها البعض وضعاف النفوس لن تثني البلدية من القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتجميل مداخل جميع المناطق.
وأشار البطاينة إلى أن الدوار الجديد تم تصميمه من قبل خبراء ومختصين على نحو يضفي طابعاً جمالياً على المنطقة ويسهم في تحسن العملية المرورية على الدوار الذي يشهد ضغطاً مرورياً متزايداً.
واكد البطاينة عزم البلدية المضي بخططها الرامية لتطوير وتجميل مداخل القرى والأحياء بكافة مناطق غرب إربد.
ولفت الى أن البلدية تسعى ومن خلال خطة زمنية لإضافة البعد الجمالي على كافة مناطق غرب إربد، من خلال زراعة الجزر الوسطية ومداخل القرى، واعادة تأهيل اماكنها وانشاء احواض زراعية جديدة وتزويدها بما يلزم من تربة جديدة للاهتمام بالجانب البيئي.

اضافة اعلان


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

فتح باب التقدم لمنحة شرين أبو عاقلة في اليرموك

منذ8 ساعة
صورة واتساب بتاريخ 1445-06-20 في 10.31.58_8cd83fc9

"حجاوي اليرموك" تفوز بالمركز الثالث في "مسابقة تميّز" لمشاريع التخرج لعام ٢٠٢٣

منذ10 ساعة
1704120262964069100

مخطط "أم قيس" الشمولي.. هل يحقق التنمية ويحفظ معالم المنطقة؟

منذ24 ساعة
إنقاذ شخص تعرّض للسقوط عن منحدر بعمق 150 مترا في إربد

إنقاذ شخص تعرّض للسقوط عن منحدر بعمق 150 مترا في الرمثا

01 كانون الثاني 2024
جانب من طريق العدسية مغمور بمياه الأمطار-(الغد)

العدسية.. العزلة تخنقها مع تساقط الأمطار

30 كانون الأول 2023
مدير زراعة اربد د. عبد الحافظ يتحدث للزميل أحمد التميمي-(الغد)

"زراعة إربد": لا شهادات منشأ وهمية ونظام إلكتروني لضبط "سندات التسجيل"

30 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تساؤلات خطيرة لا يجيب عنها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

عام يُغاث فيه الغزيون

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إصلاح المؤسسات المستقلة  

سلامة الدرعاوي |اليوم

ربع قرن من عهد الملك.. كيف نقرؤها؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 