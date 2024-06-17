بلدية غرب إربد: حملة نظافة شاملة خلال عطلة العيد

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وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن كوادر البلدية المساندة أطلقت حملة نظافة شاملة قبل العيد؛ استهدفت المواقع العامة والأسواق وسوق الأضاحي لتوفير بيئة صحية آمنة للجميع، مشيره إلى أن الحملة ما زالت مستمرة.ولفتت إلى أنه جرى العمل على تنظيف وتعقيم أسواق الأضاحي وتنفيذ بعض أعمال الصيانة المتعلقة بالمساجد، كما أزالت البلدية التشوهات والأنقاض والمكاره الصحية داخل أحياء المدينة وعلى الطرق الرئيسة.ودعت البلدية المواطنين إلى المحافظة على نظافة الأماكن، لا سيما وأن موسم العيد يشكّل ضغطا على البلدية؛ كون الأسواق تشهد حركة شرائية نشطة من سكان المدينة والمواطنين القادمين من المحافظات الأخرى والقرى المحيطة. (بترا)