بلدية غرب إربد ومؤسسة التدريب المهني تعتزمان إقامة مركز تدريب مهني

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تشرع بلدية غرب اربد ومؤسسة التدريب المهني البدء بالاجراءات المطلوبة لاقامة مركز تدريب مهني في غرب اربد لخدمة ما يقارب مليون نسمة في ٤ الوية (قصبة اربد، لواء الطيبة، الكورة والاغوار الشمالي).وقال رئيس البلدية جمال البطاينة أن هذا القرار يأتي بهدف تأسيس شراكة مابين بلدية غرب اربد ومؤسسة التدريب المهني كنواه لإقامة مركز تدريب مهني متكاملة في منطقة غرب إربد تضم جميع التخصصات المهنية والتقنية التي تؤهل خريجيها للإلتحاق بسوق العمل .وأشار البطاينة خلال اللقاء الذي جمعه مع مندوبي مؤسسة التدريب المهني إلى أن المؤسسة تعتزم تخصيص جزء من موازنتها لشراء خمس دونمات في منطقة غرب إربد لإقامة مبنى للمركز ومشاغل لتدريب الطلبة .واكد البطاينة ان البلدية ستقوم بتقديم الدعم اللوجستي الضروري لتأسيس المركز وضمان استمراريته، بينما تقدم مؤسسة التدريب المهني الخبرة والتخصص في تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وفقًا لاحتياجات سوق العمل في المنطقة.ولفت البطاينة إلى أن هذا المركز سيخدم ما يقارب ١٠٠ ألف شاب وشابة ضمن منطقة غرب إربد وسيوفر عليهم الجهد والوقت والمال عوضاً عن ذهابهم لمراكز بعيدة عن مكان سكنهم .وبين أن إنشاء مركز تدريب مهني في منطقة غرب إربد خطوة هامة نحو تطوير وتعزيز القدرات العملية للشباب وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف لائقة ومستدامة في ظل حالة الركود للتي تشهدها التخصصات الأكاديمية المختلفة .وتوقع البطاينة أن يعود المركز على المجتمع المحلي وأن يكون لهذا المركز تأثيرا إيجابيا على الشباب من خلال قدرتهم مستقبلاً على فتح مشاريعهم الخاصة التي من شأنها توفير فرص عمل لآخرين متعطلين عن العمل .وقال البطاينة ان مجلس بلدي غرب اربد قرر الموافقة على اعادة تأهيل الطابق الأرضي في مبنى بلدية كفريوبا لاستخدامه من قبل مؤسسة التدريب المهني لعقد دورات تدريبية وتأهيلية مجانية لمدة سنة للطلاب للصف العاشر فما فوق وذلك لاكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من الدخول لسوق العمل .