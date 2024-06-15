بلدية غرب اربد تحدد أماكن بيع الاضاحي

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وأكد الناطق الإعلامي أن البلدية وبناء على تعليمات الوزارة سمحت بوضع حظائر متنقلة وليست ثابتة على الشوارع الرئيسية في جميع المناطق، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم بجولات يومية طيلة فترة العيد لضمان استمرارية تحقيق الاشتراطات البيئية والتعامل مع مخلفات الأضاحي ورصد التجاوزاتودعا الناطق الإعلامي أصحاب المحال التجارية والملاحم إلى ضرورة التعاون مع البلدية عن طريق وضع القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، وخاصة مخلفات الذبائح والتي خصصت لها البلدية حاوية خاصة لكل ملحمة حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.ولفت الناطق الإعلامي أن البلدية وضعت خطة عمل مكثفة لحملات النظافة لتشمل جميع الفترات الصباحية والمسائية، ورفعت من جاهزيتها واستعدادها التام وعلى مدار الساعة للمحافظة على نظافة الأحياء السكنية، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والفرعية والمساجد التي ستقام بها صلاة العيد والمناطق المحيطة بها.وأشار إلى أن البلدية نفذت حملات نظافة شاملة في كافة المقابر، وشملت على إزالة الأعشاب الضارة وتأهيل الممرات فيها.