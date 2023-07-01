بلدية غرب اربد ترفع 400 طن نفايات بعيد الأضحى

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احمد التميمياربد - رفعت بلدية غرب إربد 400 طن من النفايات خلال 4 أيام من عطلة عيد الاضحى، وفق رئيسها جمال البطاينة.وقال البطاينة ان الفرق التي تم تشكيلها مؤخراً من البيئة والصحة قامت بمتابعة اوضاع النظافة ورفع مخلفات الذبائح، وتعقيم الحاويات ورصد التجاوزات وتنظيف وتطهير مواقع الزرائب و مخلفات الذبائح بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة من رفع المخلفات والقمامة.واشار الى ان فرق البلدية تعمل على مدار الساعة لاستدامة النظافة في شوارعها خلال عطلة العيد في كافة مناطق غرب إربدوأضاف البطاينة انه وبالرغم من الممارسات الخاطئة التي انتهجها البعض من أصحاب المحال التجارية والملاحم وأصحاب الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، إلا أن كوادر البلدية قدمت كافة امكاناتها وجهودها وواصلت الليل بالنهار للمحافظة على مستوى النظافة في كافة مناطق غرب إربد.وأكد البطاينة أن البلدية وفي ظل نقص كوادرها وإمكانياتها المحدودة عملت بكل تفانٍ وإخلاص خلال عيد الأضحى المبارك ضمن برنامج تم وضعه مسبقاً لاستدامة النظافة، لافتاً إلى ان المحافظة على النظافة مسؤولية مشتركة بين البلدية والمواطنين، ولا تتحقق بالشكل المطلوب إلا إذ تم التعاون بين الجميع.وواضح البطاينة إلى أن البلدية خصصت حاوية لكل ملحمة على حدةً ليصار لوضع جميع مخلفات الذبائح بها ليتم التعامل معها لاحقاً دون ان تتسبب تلك المخلفات وخاصة العظام بتعطيل عمل الكابسات.