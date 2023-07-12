بني كنانة: منازل "قرقوش" بلا مياه منذ 9 أسابيع

أحمد التميمي

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إربد - مضت 9 أسابيع ومنازل سكان بلدة قرقوش في لواء بني كنانة بإربد من دون مياه، يلجأون إلى شراء صهاريج مياه خاصة وبأسعار مرتفعة.ورغم المراجعات المستمرة والمتكررة لشركة مياه اليرموك للوقوف على مشكلة عدم وصول المياه إلى منازل السكان، إلا أن الشركة تتجاهل المشكلة، وفق سكان.وحسب محمد عبيدات من سكان المنطقة فإن معاناة السكان تكمن في فصل الصيف، حيث يضطرون إلى شراء صهاريج خاصة وبأسعار مرتفعة بشكل أسبوعي من أجل تلبية احتياجاتهم من المياه، لافتا إلى وجود 25 اشتراكا للمياه يعتمد عليها قرابة ألف مواطن بالبلدة.وأكد عبيدات أن معظم السكان في البلدة هم من ذوي الدخل المحدود ورواتبهم تكاد تكفي لشراء احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب فقط، مؤكدا أن ترتيب مبلغ إضافي بسبب شراء المياه زاد من معاناة المواطنين في البلدة والذين اضطروا إلى مراجعة الشركة عشرات المرات لكن دون استجابة.وقال أحمد الخطيب إنه مضت 9 أسابيع دون حصوله على نقطة ماء من أنابيب المياه التابعة لشركة مياه اليرموك، ويضطر أسبوعيا إلى شراء صهريج مياه سعة 6 أمتار بسعر 22 دينارا، لافتا إلى أنه بحاجة إلى مبلغ 80 دينارا شهريا لشراء المياه.ولفت إلى أن مصدر المياه قريب من منازلهم وهو سد الوحدة وبالتالي يجب أن لا يحرم المواطنون في البلدة من حقهم في الحصول على المياه، مؤكدا أنه ورغم عدم وصول المياه لمنازلهم فإن الشركة ترتب عليهم مبالغ مقطوعة على الفواتير بقيمة 4 دنانير في كل دورة.وبين الخطيب، أن السكان في البلدة يعانون كل فصل الصيف من مشكلة انقطاع المياه أو عدم وصولها بكميات كافية، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بالصهاريج الخاصة وغالبا ما تكون مجهولة المصدر وبأسعار عالية.وأشار إلى أن زيادة الطلب على المياه تسببت بتأخر وصول صهاريج المياه المعتمدة من قبل شركة مياه اليرموك لأيام عدة، ما يجبر المواطنين على اللجوء إلى الصهاريج الخاصة ذات الأسعار المرتفعة.ودعا إلى ضرورة استحداث مصادر مياه جديدة لخدمة مناطق بني كنانة، وتحديث شبكات مياه الشرب في ظل ارتفاع عدد السكان في البلدة.بدوره، قال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات إن كوادر الشركة ستقوم في موعد دور المياه في البلدة بمراقبة وضع المياه والتأكد من عدم وجود خلل في الشبكة وسيتم معالجة أي مشكلة.وأكد عبيدات أن الشركة قامت بالتعاقد مع صهاريج المياه الخاصة لتزويد المواطنين المتضررين من انقطاع المياه بالصهاريج، داعيا المواطنين الذين لا تصلهم المياه إلى مراجعة الشركة والتقدم بطلب للحصول على "فيشة" للحصول على صهريج بسعة 3 أمتار.