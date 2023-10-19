بيان من مجلس بلدية معاذ بن جبل

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أصدر مجلس بلدية معاذ بن جبل في جلسته المنعقدة صباح الخميس، بيانا يدعم فيه أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني .ويقف المجلس خلف جهود جلالة الملك في دعم قضيتنا المركزية، ويدين الجرائم النكراء ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزه.وتاليا نص البيان: