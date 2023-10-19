الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان من مجلس بلدية معاذ بن جبل

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مجلس بلدي معاذ بن جبل
أصدر مجلس بلدية معاذ بن جبل في جلسته المنعقدة صباح الخميس، بيانا يدعم فيه أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني .

ويقف المجلس خلف جهود جلالة الملك في دعم قضيتنا المركزية، ويدين الجرائم النكراء ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزه.اضافة اعلان

وتاليا نص البيان:
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