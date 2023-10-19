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إربد
الخميس 19 تشرين الأول 2023
9:27 م
بيان من مجلس بلدية معاذ بن جبل
مجلس بلدي معاذ بن جبل
أصدر مجلس بلدية معاذ بن جبل في جلسته المنعقدة صباح الخميس، بيانا يدعم فيه أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني .
ويقف المجلس خلف جهود جلالة الملك في دعم قضيتنا المركزية، ويدين الجرائم النكراء ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزه.
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وتاليا نص البيان:
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