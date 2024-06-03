تجارة اربد تنظم ورشة تعريفية حول البرنامج الوطني للتشغيل

نظمت غرفة تجارة اربد بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة عمل تعريفية حول البرنامج الوطني للتشغيل، والمنصة الوطنية للتشغيل "سجل"، بمشاركة ممثلين عن القطاع التجاري.

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة ، خلال افتتاحه الورشة، اهمية القطاع التجاري في العملية الاقتصادية، باعتباره من القطاعات الموفرة لفرص العمل والمساهمة بالنمو الاقتصادي.



واشار الى حرص الغرفة على الشراكة الفاعلة مع وزارة العمل ، لافتا الى اهمية البرنامج الوطني في عملية تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الأردني وتمكين القطاع الخاص من ادامة استثماراته ما يتطلب من الشركات التجارية والخدمية الى الاستفادة من البرنامج والاطلاع على المنصة الوطنية للتشغيل التي تتيح لهم عرض فرص العمل والتشبيك مباشرة مع الباحثين عن العمل بما يتلائم مع احتياجاتهم.



ودعا الشوحة المنشآت التجارية الى الاستفادة من المزايا والحوافز و عملية الدعم التي يوفرها البرنامج براتب لمدة 6 شهور للعامل الذي يتم تشغيله في اي منشأة تنطبق عليها الشروط مؤكدا اهمية البرنامج في دعم القطاعات التجارية المختلفة ودوره في تامين فرص عمل للاردنيين.



و عرض مدير برنامج التشغيل الوطني في وزارة العمل ، رياض شموط ، اهداف البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يعتبر أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادية لعام 2022، والذي تم تصميمه بالشراكة مع القطاع الخاص.



وقال ان البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات الباحثين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات وكافة محافظات المملكة، بحيث يكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات .



ولفت الى ان ه تم توقيع 37 الف عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للشغيل والذي يهدف إلى الوصول لاكثر من 60 ألف فرصة عمل من الأردنيين والأردنيات ومن الفئة العمرية ما بين 18-40 عام عن طريق التشغيل في القطاع الخاص، وتحفيز المنتفعين القادرين على العمل من صندوق المعونة الوطنية إلى الدخول إلى سوق العمل، دون التأثير على المعونة المالية التي تصرف لهم من الصندوق.



وبين شموط ، ان البرنامج يساهم في مساعدة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، من خلال تغطية جزء من أجور العاملين الجدد لمدة 6 شهور، بحيث يجري المساهمة بدفع مبلغ 130 دينارا من أجرة العامل الشهرية بالإضافة الى 10 دنانير بدل مواصلات للذكور و 25 دينارا للإناث، و 10دنانير مساهمة في الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر.

وقدم منسق البرنامج قصي الكردي ، عرضاً حول البرنامج الوطني للشغيل وآلية التسجيل في البرنامج سواءً لأصحاب العمل أو الباحثين عن عمل، متناولا التعريف بالمنصة الوطنية للتشغيل، وكيفية عرض فرص العمل من خلال المنصة للشركات ، وآليات ربط الباحثين المتقدمين للفرص التي تم الاعلان عنها من قبل الشركات .

واشار الكردي انه يتم التنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لغايات تدريب المستفيدين من البرنامج من خلال الحاق بدورات تاهيلية وتدريبية حول السلامة والصحة المهنية والمهارات الشخصية اضافة الى دورات متقدمة في مجالات العمل المختلفة مؤكدا ان وزارة العمل تسعى الى اكساب الملتحقين بالبرنامج بالخبرات اللازمة بما يضمن استمرارية وديمومة العامل بحيث يتم متابعته اولا باول مع اصحاب العمل وتصويب اي اشكالات قد تحدث