تجهيز 60 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في الكورة

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جهزت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد 60 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية تحت شعار "على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة".وقال مدير أوقاف اللواء خالد بني ياسين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيقوم على التدريس في تلك المراكز وعاظ وواعظات وأئمة وأصحاب كفاءة في التدريس من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد.وأضاف، أن الهدف من هذه المراكز الصيفية، هو تعليم قراءة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.ودعا بني ياسين، الطلاب والطالبات إلى الإقبال على التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد ضمن مناطق سكناهم، والتي ستباشر التدريس يوم غد السبت بواقع 3 أيام أسبوعيا، لافتا أنه جرى تخصيص 30 مركزا للذكور ومثلها للإناث .