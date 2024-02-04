الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تخصصات جديدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا تلبي متطلبات سوق العمل

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 تعزيزًا لالتزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير، أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مجموعة جديدة من التخصصات المستقبلية في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات وكلية الهندسة وستكون هذه التخصصات متاحة للطلبة ضمن الدورة التكميلية للعام العام الجامعي 2023-2024.اضافة اعلان
وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم إن هذه البرامج تتوافق مع معايير الجودة العالمية وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي، واعتمادها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى مطابقتها للمعايير الدولية، وبما يترجم رؤى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للعمل من أجل تعزيز دور الأردن كمركز ريادي في المنطقة في المجال التقني، ودعم تأهيل الموارد البشرية الأردنية وتمكينهم من القيام بدورهم في بناء مستقبل الأردن الحديث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدَّ السالم على أنه وفي ضوء التحول التكنولوجي والتقني والتغيرات المتسارعة التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، تسعى الجامعة وبكل جد من أجل تحديث وتطوير برامجها الأكاديمية واستحداث برامج نوعية جديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة وتمكننا من مواكبة العصر التكنولوجي والرقمي الجديد.
وتشمل التخصصات الجديدة التي ستطرح في الدورة التكميلية لهذا العام:
هندسة تصميم وتطوير المنتج: تنفرد جامعة العلوم والتكنولوجيا بتقديم هذا البرنامج المتميز على مستوى الأردن والمنطقة والذي تمّ إعداده لتوفير تعليم عالي الجودة يجمع ما بين مبادئ العلوم والتكنولوجيا الهندسية ومبادئ التصميم، ويغطي البرنامج كافة مراحل تطوير المنتج بدءًا من توليد الفكرة وتعريف المنتج إلى وضع النماذج الأولية والتصميم الابتدائي وما يليه من اختبارات للتحقق من صحة التصميم وانتهاءً بتطوير وتنفيذ المنتج (التسويق).
تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب: ويعد هذا التخصص الأول محليًا وإقليميًا ويتيح هذا التخصص للطلبة فرصة للإبداع في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، في مجال يُعتبر مُثيرًا ومُربحًا.
نظم المعلومات الصحية: يُعد هذا التخصص أساسيًا في تزايد استخدام التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية.
إنترنت الأشياء: يُعد هذا التخصص أحد المجالات الواعدة في الوقت الحالي، حيث يجسد تطبيقاته العديد من الفرص في مجالات متنوعة كالطب والهندسة.
والجدير بالذكر أنه تم تصميم جميع البرامج بعناية لضمان توفير المهارات والمعرفة اللازمة لنجاح الطلبة في سوق العمل المُتطور والمنافس في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة.
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