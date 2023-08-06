تراجع الخدمات في "بني عبيد" بعد الفصل.. هل تتخلى بلدية إربد عن التزامها؟

أحمد التميمي

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إربد - بعد أقل من شهرين على انفصال بلدية بني عبيد عن إربد الكبرى، بدأت العديد من أحيائها تشهد تراجعا بمستوى الخدمات وخاصة البيئية، ما أثار استياء سكان طالما طالبوا بالفصل تحت آمال تحسين الخدمات وليس تراجعها.ووجهت ما آلت إليه الأوضاع من انتشار وتراكم للنفايات وبطء بتقديم الخدمات الأخرى، أصابع الاتهام نحو بلدية إربد التي يدعي البعض أنها المسؤولة عن ذلك، كونها ومن وجهة نظرهم لا تقوم بما ألزمها به قرار الفصل من استمرار تقديم الخدمات للسكان لحين إتمام كامل إجراءات عملية الفصل.بموازاة ادعاء البعض عدم التزام بلدية إربد بواجباتها، يلمح آخرون الى ما يمكن وصفه بـ "سوء وحسن نوايا"، على اعتبار أن بلدية إربد كانت لا ترغب بعملية الفصل، وعلى ما يبدو تركت البلدية الجديدة تواجه مصيرها بنفسها.وكان قرار أصدره نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الزم أن تستمر بلدية إربد الكبرى بتقديم الخدمات لمناطق بلدية بني عبيد، ولحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعملية الفصل على أن يجري ترصيد ما ينفق من كلف لتقديم الخدمات كذمم على بلدية لواء بني عبيد المستحدثة.كما تضمن القرار ترصيد ما يجري استيفاؤه من رسوم وذمم مالية من منطقة لواء بلدية بني عبيد، كأمانات لصالحها اعتبارا من تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد بتاريخ 18 / 6 /2023.وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/ 3/ 2023 استحداث بلدية في بني عبيد.وأقر رئيس اللجنة المؤقتة لبلدية بني عبيد عبد اللطيف الحديدي بتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المناطق بعد قرار فصل البلدية عن بلدية إربد الكبرى بالرغم من قرار وزير الإدارة المحلية بإلزام بلدية إربد القيام بأعمالها لحين إكمال عملية الفصل.وأشار الحديدي إلى أنه وبعد قرار تشكيل اللجنة أصبح هناك نقص شديد في الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن هناك نقصا في الآليات والعمال، إضافة إلى أن أي آلية تتعطل تحتاج إلى أيام من أجل إصلاحها بموجب فواتير يتم إرسالها لبلدية إربد.وأكد الحديدي أن اللجنة لا تستطيع شراء أي حاوية جديدة وخصوصا أن الأموال المحصلة من مناطق البلدية ما تزال تجبى لصالح بلدية إربد الكبرى، مؤكدا أن قرار وزارة الإدارة المحلية صريح باستمرار تقديم خدمات البنية التحتية لبني عبيد لحين الفصل التام.وقال عضو منطقة الصريح التي تتبع لـ بني عبيد محمد موسى الشياب، إن الوضع البيئي في منطقة الصريح مزري للغاية بعد قرار استحداث بلدية جديدة، لافتا إلى انتشار النفايات أمام الحاويات وعلى جوانب الشوارع دون أي مراقبة من قبل بلدية إربد.وأشار إلى أن خدمات تزفييت الشوارع وترقيعها توقفت بشكل جزئي بعد قرار الفصل، مشيرا إلى أن مناطق بني عبيد تورد للبلدية حوالي 13 مليونا سنويا وما تزال الأموال التي تجبى من مناطق بني عبيد تورد لموازنة بلدية إربد الكبرى ولا تستطيع اللجنة المؤقتة الإنفاق منها.وتساءل عن أسباب تراجع الخدمات بمناطق بني عبيد بعد الفصل، في إشارة منه ما إذا كانت بلدية إربد تتعمد التقصير بتقديم الخدمات.ولفت إلى أنه مضى على تشكيل اللجنة ما يقارب الشهرين والأوضاع تزداد سوءا وبات المواطنون يئنون من تردي الواقع الخدمي في جميع مناطق بني عبيد، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية التدخل لضمان استمرار تقديم الخدمات.وأكد أن خدمات إصلاح الإنارة والرش والخدمات الأخرى ما تزال تعمل لكن بالحد الأدنى، مشيرا إلى أن الوضع البيئي بات متفاقما وهناك أكوام كبيرة من النفايات أمام الحاويات، ناهيك عن مشكلة توقف أعمال ترقيع الشوارع.وقال عضو منطقة أيدون أيمن خصاونة إن هناك تراجعا واضحا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في منطقة أيدون بسبب البيروقراطية في إيصال الخدمة المطلوبة للمواطن، مشيرا الى ترقيع حفرة بحاجة الى كتاب من رئيس اللجنة المؤقتة إلى بلدية إربد والتي تقوم بدورها بتسعير تكلفتها والأمر يحتاج إلى أيام إذا تم.وأشار إلى أن الأمور كانت في السابق تتم مباشرة من قبل بلدية إربد، لافتا الى أن الوضع البيئي أيضا ازداد سوءا وخصوصا إذا ما تعطلت أي آلية فإن الأمر بحاجة لتوجيه كتاب إلى البلدية واحتساب التكلفة، مما يتسبب بتأخير العمل لمدة يومين.وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة وعودة المغتربين سبب رئيس في تفاقم الوضع البيئي، الأمر الذي يتطلب من اللجنة المؤقتة ممارسة صلاحيتها القانونية وخصوصا أن أموال مناطق بني عبيد موجودة في صندوق بلدية إربد وبالتالي يجب أن يكون هناك استعجال في تقديم الخدمة.بدوره، قال مدير البيئة في بلدية إربد الكبرى مأمون السيلاوي إن طاقم البلدية والآليات ما يزال يعمل كالمعتاد في جميع مناطق بني عبيد دون استثناء، مؤكدا أن البلدية تقوم يوميا ومن خلال كادر وآليات بلدية إربد بحملات نظافة شاملة في بني عبيد تشمل الشوارع والساحات وغيرها.وأشار إلى أن تراكم النفايات ببعض مناطق بني عبيد مرده تعطل بعض الكابسات وحاجتها إلى الصيانة الدورية لقدمها، إضافة إلى عدم تعاون بعض السكان بإخراج النفايات في ساعات معينة من اليوم والتخلص منها بطريقة عشوائية بجانب الحاوية.ولفت إلى أن وجود المغتربين في مدينة إربد ومناطق بني عبيد رفع من حجم العمل وبالتالي ارتفاع كميات النفايات التي تحتاج إلى جهود مضاعفة لاستدامة النظافة، مؤكدا أن برنامج الرش بالمبيدات الحشرية لم يتوقف في مناطق بني عبيد.