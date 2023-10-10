الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تربية المزار الشمالي تطلق فعالية مرورية لتخطيط ممرات المشاة

تربية المزار الشمالي تطلق فعالية مرورية لتخطيط ممرات المشاة
تربية المزار الشمالي تطلق فعالية مرورية لتخطيط ممرات المشاة
نفذت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي فعالية مرورية لتخطيط ممرات المشاة أمام مداخل كافة مدارس اللواء بمشاركة الطلبة وذلك تزامنا مع برنامج حصص النشاط في المدارس.اضافة اعلان
 وتأتي الفعالية كجزء من المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم (لمدرستي أنتمي) .
وأوضحت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة فاطمة طلافحة أنه وبهدف ترسيخ قواعد المرور الآمن بين الطلبة وللحد من تعرضهم لحوادث الدهس وتشجيعًا لهم في مشاركتهم بفعاليات الخدمة المجتمعية، فقد نظمت مديرية التربية والتعليم ممثلةً بمدير الشؤون التعليمية  ناصر المصري ومدير الشؤون الإدارية ياسر الجراح بالتعاون مع المعهد المروري، والشرطة المجتمعية، ومتصرفية لواء المزار الشمالي، ومركز أمن لواء المزار الشمالي فعالية بهذا الخصوص بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة وفرق السلامة المرورية التابعين لهذه المدارس. 

وتم خلال هذه الفعالية شرح لبعض قواعد السير وكيفية التعاطي مع الإشارات والشواخص المرورية مع توضيح معانيها وكيفية التعامل الآمن مع الطرق، ثم قام المشاركون بالخروج إلى الطرق المحاذية لهذه المدارس وتم رسم ممرات المشاة من قبل شرطة المرور والهيئة التدريسية وطلبة السلامة المرورية التابعين للمدارس، بالإضافة إلى توضيح خطوات العبور الآمن للطريق والأماكن الآمنة للعبور المتمثلة بممرات المشاة المخصصة لهذه الغاية. 
وفي نهاية الفعالية تقدمت إدارات المدارس بالشكر الجزيل لمديرية التربية والتعليم والمعهد المروري ولكل من قدم المساعدة لإنجاز هذه الفعالية التي من شأنها رفع مستوى الثقافة المرورية وحس المسؤولية لدى الطلبة والحد من الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية.
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