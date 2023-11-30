تربية المزار الشمالي تفتتح معرض الوسائل التعليمية للتدخلات العلاجية

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نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، معرضا للوسائل التعليمية للبرنامج الوطني للتدخلات العلاجية في مدرسة المزار الثانوية الشاملة للبنات.ويهدف المعرض إلى إبراز المواهب العلمية والفنية لدى طلبة ومعلمي برنامج التدخلات العلاجية، والعمل على تحويل النظريات المجردة إلى وسائل تفاعلية تساهم في تطوير وبناء العملية التعليمية.وبتضمن المعرض مجسمات ولوحات وقصص نجاح وأفكار إبداعية مصنوعة من خامات البيئة التي تم توظيفها بالشكل الأمثل، إضافة إلى فقرات فنية توضح أهمية وأهداف هذا البرنامج.وافتتحت مديرة التربية والتعليم الدكتورة فاطمة طلافحة المعرض بحضور مدير الشؤون التعليمية ناصر المصري ومديري ومديرات المدارس في اللواء وعدد من رؤساء وأعضاء الأقسام ومشرفي اللغة العربية والرياضيات في المديرية ومعلمي ومعلمات التدخلات العلاجية في المدارس المشاركة.وأكدت الطلافحة خلال تجولها في المعرض على اهتمام المديرية بتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة وتوظيفها في توضيح المفاهيم بطريقة تفاعلية تسهل على الطلبة فهم المناهج الدراسية، فضلا عن أن المنهاج الدراسي لا يعتمد على الكتب والحصص وإنما على الوسائل العلمية والفنية المستخدمة في عرضه.كما يجسد المعرض التعليم المبسط الذي يسهل وصول المعلومة إلى أذهان الطلبة ويصب في خدمة التعليم ويعمل على تحسين جودة المخرجات التربوية وتطويرها .وأشادت الطلافحة بالوسائل التعليمية المعروضة والتي أشرف عليها قسم الإشراف التربوي وقسم تكنولوجيا التعليم وقسم الإعلام، وذلك لربطها الجانب النظري بالعملي وبالتالي دعمها موادّ التدخلات العلاجية وتبسيطها للطلبة.