الأربعاء 14 شباط 2024
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تربية بني عبيد تحتفل بعيد ميلاد الملك

تربية بني عبيد تحتفل بعيد ميلاد الملك
تربية بني عبيد تحتفل بعيد ميلاد الملك
إربد- رعى متصرف لواء بني عبيد جمال الخرشا، الاحتفال الذي أقامته مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بعيد ميلاد سيد البلاد الملك القائد عبدالله الثاني ابن الحسين واليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، في مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة.اضافة اعلان

وألقى مدير التربية والتعليم الدكتور ماجد لافي، كلمة نقل خلالها التهنئة لجلالة القائد بعيد ميلاده الميمون، ويوم الجلوس الملكي الخامس والعشرين (اليوبيل الفضي)، مستعرضا إنجازات الهاشميين ودورهم في رفعة الوطن ونيل استقلاله والموقف المشرف مع القضية الفلسطينية، وهي مسيرة طويلة ومشرفة قادها حملة الرسالة من أبناء هاشم الأبرار الذين لم يبخلوا يوماً بالدم من أجل كرامة الأمة ومستقبلها.

وأشار لافي إلى أن يوم الوفاء والبيعة هو يوم السيادة والكرامة، وبيّن أن الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أصبح أنموذجا يحتذى به، مشيداً بإنجازات جلالته من أجل رفعة ونهضة هذا الوطن الغالي.

وألقى متصرف بني عبيد، كلمة استعرض فيها الإنجازات التي تحققت بعهد جلالته، كما أقيمت فقرة استعراضية رياضية وافتتاح معرض للصور الفنية وأعمال تراثية وأكلات شعبية بهذه المناسبة، وقصيدة شعرية وفقرة فلكلورية شعبية وأبيات شعرية وأغانٍ ودبكة شعبية تراثية وفقرة غنائية وطنية وشعر نبطي.

وفي نهاية الحفل، سلم مدير التربية والتعليم درعا لراعي الحفل، ودرعا لرئيسة قسم الامتحانات خلود شعواطه على جهودها في امتحانات الثانوية العامة/ الدورة التكميلية، وقسم النشاطات أثناء تكليفها الفترة السابقة، وعبرت الأسرة التربوية عن اعتزازها بهذه المناسبة التي تجسد معاني العزة والحرية والسيادة، مجددة الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية المظفرة.

وأشرف على الاحتفال رئيس قسم النشاطات بالتكليف الأستاذ باسل العجلوني، وأعضاء قسم النشاطات التربوية في المديرية وبالتعاون مع معلمين ومعلمات من مدارس لواء بني عبيد الحكومية والخاصة بشكل عام، ومدرسة حفصة بنت عمر بشكل خاص.
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