الجمعة 25 آب 2023
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تكريم 100 طالب في غرب اربد حصدوا معدلات مرتفعة في التوجيهي

تكريم 100 طالب في غرب اربد حصدوا معدلات مرتفعة في التوجيهي
تكريم 100 طالب في غرب اربد حصدوا معدلات مرتفعة في التوجيهي
 
رعى  رئيس هيئة مديري جامعة جدارا الدكتور شكري المراشده, الإحتفال الذي أقامته بلدية غرب إربد بالتعاون مع الجامعة, لتكريم الطلبة المتفوقين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من أبناء وبنات مدارس البلدات والمناطق التابعة للبلدية.اضافة اعلان
والقى رئيس بلدية غرب إربد, جمال البطاينة: “نلتقي اليوم لنحتفل بتكريم كوكبة من طلبة التوجيهي من كافة الفروع لترسيخ واقع علمي ومعرفي جديدين إلى مبادئ العلم الأساسية وينطلق بخبرته نحو المجتمع وينتج قدرات وسواعد متينة تبني وتعمر وفق أسس قائمة على مبادئ العلم والمعرفة”.

وأضاف البطاينة مخاطباً الطلبة, “إن النجاح بداية رحلة جديدة في البناء, وها نحن اليوم نتقلد فرحة النجاح ونصل مرحلة الفلاح في بلد أعز الرجال فهنئياً لكم تفانيكم وسهر لياليكم”.
 
وقدم البطاينه شكره وتقديره لجامعة جدارا ممثلة برئيس هيئة مديريها المراشده على دعمها الموصول لفعاليات البلدية وحرصها على تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المنطقة, كما ثمن جهود وسائل الإعلام وتعاونها في تغطية نشاطاتها المختلفة.
وألقى الدكتور المراشده كلمة خلال الإحتفال قال فيها: “أن التعليم أصبح حاضراً شعار الأمم الذي تبذل فيه كل الطاقات والإمكانات لتحقيق نتائج عالمية ملموسة”.
 
وأشار المراشده إلى أن التعليم لم يعد مجرد تلقين تقليدي, بل يعد من معطيات التكنولوجيا الحديثة ويقوم على التخطيط الإستراتيجي المحكم, حيث بات الطالب محور التعليم والأستاذ موجهاً أعلى للعملية التعليمية, وأصبحت عملية التعليم تشاركية بين المعلم والطالب.
ودعا الطالب عمر عاطف أبو خيط في كلمة ألقاها باسم الطلبة المتفوقين, المقبلين على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالمثابرة والإجتهاد لتحقيق الأمنيات والأهداف وجني ثمار النجاح ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة الذي تنهض به الشعوب, وتتقدم به الدول وتزدهر.
 
وأعرب أبو خيط عن سعادته وسروره على هذه اللفتة الكريمة من جامعة جدارا وبلدية غرب إربد بإقامة هذا الاحتفال التكريمي لهم, والذي كان له بالغ الأثر الطيب في نفوسهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهود خلال مرحلة دراستهم القادمة. 
 
وتخلل الإحتفال الذي أداره الدكتور خالد مياس من جامعة جدارا, فقرات غنائية منوعة قدمها الفنان عمر السقار وفرقته الموسيقية تغنت بالوطن وقائده, لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الحضور.
 
وفي الختام, قام راعي الإحتفال الدكتور شكري المراشده, بتوزيع هدايا نقدية على الطلبة المتفوقين, كما قام بتسليم أوائل الطلبة وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين دروع تكريمية تقديراً لهم.
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