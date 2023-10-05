الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توضيح حول فقدان شخص عضويته في أحد مجالس البلدية بإربد

محافظة إربد - (أرشيفية)
محافظة إربد - (أرشيفية)
قال الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن أحد أعضاء المجالس البلدية في محافظة إربد شغر بسبب فقدان العضو أحد الشروط الأساسية للترشح وهو أن لا يكون موظفا في القطاع العام.اضافة اعلان

وأضاف الرواشدة أن العضو كان قد فاز بعضوية أحد المجالس البلدية في إربد وهو حاصل على درجة البكالوريوس، وبعد مرور نحو عام و4 شهور من عمر المجلس البلدي ترشح للالتحاق بوظيفة في القطاع العام.

وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية خاطبت الهيئة بوجود شاغر لأحد الأعضاء بسبب تقديم استقالته من مجلس البلدية، مؤكدا أن الهيئة نسبت بالشخص الذي تلاه بعدد الأصوات ليحل مكان العضو المستقيل.

وأكد الرواشدة أنه وحسب قانون الإدارة المحلية، فإنه إذا شغر أحد الأعضاء يأتي الذي يليه بعدد الأصوات، ولا يتم إجراء الانتخابات، باستثناء رئيس البلدية.
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