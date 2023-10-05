توضيح حول فقدان شخص عضويته في أحد مجالس البلدية بإربد

أحمد التميمي

اضافة اعلان

قال الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن أحد أعضاء المجالس البلدية في محافظة إربد شغر بسبب فقدان العضو أحد الشروط الأساسية للترشح وهو أن لا يكون موظفا في القطاع العام.وأضاف الرواشدة أن العضو كان قد فاز بعضوية أحد المجالس البلدية في إربد وهو حاصل على درجة البكالوريوس، وبعد مرور نحو عام و4 شهور من عمر المجلس البلدي ترشح للالتحاق بوظيفة في القطاع العام.وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية خاطبت الهيئة بوجود شاغر لأحد الأعضاء بسبب تقديم استقالته من مجلس البلدية، مؤكدا أن الهيئة نسبت بالشخص الذي تلاه بعدد الأصوات ليحل مكان العضو المستقيل.وأكد الرواشدة أنه وحسب قانون الإدارة المحلية، فإنه إذا شغر أحد الأعضاء يأتي الذي يليه بعدد الأصوات، ولا يتم إجراء الانتخابات، باستثناء رئيس البلدية.