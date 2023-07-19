الأربعاء 19 تموز 2023
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توقيف شخص استخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق وبيعها بالرمثا

توقيف صاحب محل استخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق بالرمثا
توقيف شخص استخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق وبيعها بالرمثا
أوقف مدعي عام الرمثا اليوم صاحب معمل يبيع أحشاء الحيوانات وجلودها واستعمالها في صناعة النقانق.
واستجوب المدعي العام المتهم عن جرائم تداول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً للمادة( 18/ج/2 )من قانون الغذاء وممارسة مهنة بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة( 18/أ/1)من قانون رخص المهن.اضافة اعلان
كما استجوب المدعي العام المتهم عن جرمي تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون صحياً خلافاً لأحكام المادة (18/ب/6 )من قانون الغذاء وجرم فتح منشأة غير حاصلة على موافقة البيئة خلافاً لأحكام المادة (18/ب) من قانون حماية البيئة.
وكانت مصادر أمنية، أفادت بضبط كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة معملاً يستخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق في الرمثا.
وأشار المصادر، إلى ضبط 3 أطنان من أحشاء الحيوانات و 5 أطنان من الجلود داخل المحل وبظرف صحية سيئة.
(بترا)
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