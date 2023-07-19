توقيف شخص استخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق وبيعها بالرمثا

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أوقف مدعي عام الرمثا اليوم صاحب معمل يبيع أحشاء الحيوانات وجلودها واستعمالها في صناعة النقانق.واستجوب المدعي العام المتهم عن جرائم تداول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً للمادة( 18/ج/2 )من قانون الغذاء وممارسة مهنة بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة( 18/أ/1)من قانون رخص المهن.كما استجوب المدعي العام المتهم عن جرمي تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون صحياً خلافاً لأحكام المادة (18/ب/6 )من قانون الغذاء وجرم فتح منشأة غير حاصلة على موافقة البيئة خلافاً لأحكام المادة (18/ب) من قانون حماية البيئة.وكانت مصادر أمنية، أفادت بضبط كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة معملاً يستخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق في الرمثا.وأشار المصادر، إلى ضبط 3 أطنان من أحشاء الحيوانات و 5 أطنان من الجلود داخل المحل وبظرف صحية سيئة.(بترا)