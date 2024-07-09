 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ثانية إربد": غموض بالمشهد الانتخابي.. والقوائم المحلية أمام مخاض عسير

صور لمترشحين خاضوا سباق الانتخابات النيابية السابقة- (الغد)
صور لمترشحين خاضوا سباق الانتخابات النيابية السابقة- (الغد)
إربد- ما يزال الغموض يلف المشهد الانتخابي في دائرة إربد الثانية التي تضم 5 ألوية، هي: الأغوار الشمالية، الكورة، المزار الشمالي، الطيبة، وبني عبيد، وخصص لها 7 مقاعد، بما فيها مقعد لكوتا المرأة وآخر لمقعد مسيحي، بعدد ناخبين يصل إلى 329 ألف ناخب وناخبة.اضافة اعلان
وبالرغم من ازدياد عدد المترشحين للانتخابات النيابية ممن أعلنوا عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو اجتماعات عشائرهم، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم الإعلان ولو بصورة مبدئية عن تشكيل قوائم محلية رغم قرب التسجيل الرسمي للانتخابات.
ومن وجهة نظر الزميل الصحفي ناصر الشريدة، فإنه ورغم "الوفرة في عدد الراغبين بالترشح في دائرة إربد الثانية الانتخابية، إلا أن تشكيل القوائم الانتخابية لا يعكس أجواء ساخنة، بل فاترة يشوبها تباطؤ كبير، ربما يعود إلى اتساع جغرافية الدائرة واختلاط الأوراق، أو إلى وجود فسحة من الوقت ما تزال متاحة ليوم الترشح، أو رفض راغبي الترشح ممن لهم وزن انتخابي وخبرة كبيرة بضم أي مرشح لا يستند إلى قاعدة شعبية حدها الأدنى لا يقل عن 3 آلاف ناخب وناخبة".
وأشار إلى أن "مجريات الواقع الانتخابي من اتصالات وتفاهمات، تظهر وجود تحديات وصعوبات تواجه راغبي الترشح، والتي تلقي بثقل كبير على عدم وضوح خريطة الانتخابات الحالية، لا سيما المحلية أو الحزبية، وبالتالي عدم ظهور القوائم المتجانسة والمتماسكة".
وقال الشريدة "إن راغبي الترشح يجدون حائط صد شعبيا لإشهار أي مرشح راغب بالترشح (محلي أو حزبي) على حساب آخر، خشية من الدخول في خفايا الحراك الانتخابي حتى تكسب شعبية سقفها الزمني يوم الاقتراع ربما تكون فيها رقما صعبا أو منسيا ونتيجتها الفوز أو الخسارة".
وأضاف "أن المترشحين يبحثون عن تشكيل قوائم تكون قواعدهم الانتخابية تتجاوز ألفي صوت تضمن نجاح القائمة، إلا أن عددا من الذين طرحوا أنفسهم للترشح لا يتجاوز عدد مؤيديهم 500 ناخب وناخبة، وهذه الأرقام لا تؤهلهم للمنافسة".
وأشار الشريدة إلى أن "زج أسماء عدد من راغبي الترشيح بأنفسهم ضمن قوائم محلية وهم ينتمون إلى أحزاب وطنية له ردود فعل معارضة بين الناخبين والناخبات، وبالوقت ذاته يعقد المشهد الانتخابي ويجعله أكثر ضبابية، لأن الناخبين وحتى راغبي الترشح الحزبيين معا ما تزال تمتلكهم تخوفات من إظهار ميولهم الانتخابية".
وقال "إن الحراك الانتخابي الحالي سوف يظهر شخصيات لأول مرة تدخل الحياة البرلمانية، وإن من اعتادوا رؤيتهم سوف يواجهون تقلبات مفاجئة، وهذا ينسحب على كل ألوية الدائرة، إلا إذا تمكن هؤلاء من إدارة حملاتهم بطريقة الذكاء الاصطناعي".
ونوه إلى أن "إجماع العشائر والبلدات سوف يزيد صعوبات تشكيل القوائم ويعيد إلى الأذهان آلية حجب الأصوات بين مرشحي القائمة، لأن كل راغب بالترشح ينظر إلى أن يكون ضمن قائمة متجانسة ومتساوية إلى حد ما بقواعدها الانتخابية".
وأشار، كذلك، إلى أنه "تم تشكيل ثلاث قوائم غير مكتملة العدد على أساس الإعلان عنها رسميا فور وصول العدد إلى 6 أو 7، وربما لن تشهد الدائرة تشكيل أكثر من 5 قوائم إذا أخذنا بالاعتبار تكلفة الحملات الانتخابية".
ولفت الشريدة إلى "وصول عدد الراغبين بالترشح في دائرة إربد الثانية إلى 90 شخصا يتنافسون على 5 مقاعد، ما يعني أن المهمة صعبة وعتبة المنافسة للقائمة لا تقل عن 11 ألف صوت".
من جهته، يقول المحامي الدكتور يوسف خصاونة "إن تأجيل الإعلان عن قوائم محلية، سببه المحافظة على تقارب الأوزان الانتخابية العشائرية والمناطقية، وألا تكون القوائم بلون واحد، بل مركبة من 5 ألوية"، مبينا "أن الحراك الانتخابي، بالرغم من وجود الأحزاب، إلا أنه لن يخرج عن إطار العشيرة كونها التجربة الأولى في ظل القانون الحالي الجديد".
وأضاف "أن انتخابات الدائرة الثانية ستشهد تنافسا قويا بين المترشحين، وسيكون فارق الفوز ضئيلا".
وأشار إلى أنه "في انتخابات 2020، كانت عتبة الفوز (علماً أن القانون لم يكن ينص على عتبة) بالدائرة الثالثة أكثر من 11 ألف صوت، ووصلت لرقم 13 ألف صوت تقريبا للقائمة التي فازت بالمقعد بنسبة اقتراع بلغت 39.1 % من أصل 228219 ناخبا وناخبة، بينما كانت في الدائرة الرابعة ما يقارب 8 آلاف صوت للفوز حتى وصل 9906 للقائمة الأولى بنسبة اقتراع بلغت 43.3 % من أصل 186766 ناخبا وناخبة، علماً أن الدائرة الثانية اليوم كانت تضم الدائرتين الثالثة والرابعة، وأن شكل الدائرة الانتخابية كان مختلفا من حيث التشكيل".
وبعد دمج دائرتي إربد الثالثة والرابعة بدائرة واحدة (إربد الثانية)، قال الخصاونة إن عتبة التنافس سوف تكون أفضل من دورة 2020 وتبدأ من 10 آلاف صوت للقائمة، علما أن القانون الحالي أتخيل سيكون له أثر على المشاركة الأكبر في الانتخابات لوجود قوائم حزبية وقوائم محلية، وبالتالي سينعكس أثره على اختيار تمثيل صحيح لاختيارنا في من نرغب لتمثيلنا.
وقال الخصاونة "في الانتخابات المقبلة، سوف يكون اختيار المرشحين داخل القوائم من أصحاب الوزن الانتخابي الثقيل حتى تتمكن القائمة من الحصول على المقعد للقائمة وتحقق عتبة التنافس، فيما سيكون للإجماعات العشائرية تأثير على المرشحين بعدم قدرتهم على تشكيل القائمة، وكذلك إجماع البلدة الواحدة على مرشح، لأن أي مرشح يرغب في دخول قائمة يبحث عن أوزان متقاربة".
ولفت إلى أن "صعوبة تشكيل القوائم سوف تستمر في ضوء المعطيات والتحركات الانتخابية، غير ما جرى بانتخابات 2020 حين تشكلت 22 قائمة"، لافتا إلى أنه "ترشح في تلك الانتخابات بدائرتي إربد الثالثة والرابعة 118 مرشحا، منهم 23 موزعين على 22 قائمة، بينما عدد طالبي الترشح لغاية الآن لم يتجاوز 90 شخصا".
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