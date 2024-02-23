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إربد
الجمعة 23 شباط 2024
1:19 م
ثلاثيني يقتل زوجته طعنا في الرمثا
مدينة الرمثا
طعن رجل ثلاثيني فجر اليوم الجمعة زوجته بلواء الرمثا إثر خلافات اسرية مما أدى إلى وفاتها، حسب مصدر أمني.
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وقال المصدر انه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الزوج وأداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات.
الأردن
الرمثا
طعن
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