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إربد
الأحد 10 أيلول 2023
4:45 م
ثلاثيني يهدد بحرق نفسه داخل محكمة في إربد.. والأمن يضبطه
تعبيرية
أحمد التميمي
هدد مواطن ثلاثيني بحرق نفسه، داخل محكمة اربد الشرعية، اليوم الأحد، وفق ما صرح به مصدر أمني.
وقال المصدر لـ"الغد" إن الأجهزة المختصة ضبطت الثلاثيني، وتم تحويله إلى مركز امن بني عبيد للتوسع بالتحقيق معه ومعرفة اسباب اقدامه على حرق نفسه.
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