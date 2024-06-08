جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث أوجه التعاون مع جامعة جورج واشنطن

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وخلال هذه الزيارة، التقى الدكتور السالم بعدد من المسؤولين في جامعة جورج واشنطن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات البحثية المشتركة وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، بالإضافة إلى توفير أماكن تدريب (electives) لطلبة الطب من جامعة العلوم والتكنولوجيا في مستشفيات جامعة جورج واشنطن.وركزت المحادثات بين الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات ربط الإنتاج العلمي بالصناعة وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال. كما تم بحث آليات تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج مشتركة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي في كلا الجامعتين.وقال الأستاذ الدكتور خالد السالم ان هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز شراكتنا مع جامعة جورج واشنطن، ونسعى من خلالها إلى فتح آفاق جديدة لطلابنا وأعضاء هيئتنا التدريسية للاستفادة من الخبرات والموارد المتقدمة في الولايات المتحدة، بما يسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في جامعتنا".ويشار إلى أن وفدا من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يشارك في قمة EduData التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتنظيم من مؤسسة QS المختصة بالتعليم وتصنيف الجامعات.واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وأعرب الطرفان عن تطلعهما لتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة التي تم مناقشتها، مع التأكيد على أهمية هذه الشراكات في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.