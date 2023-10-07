جبال المزار الشمالي.. إمكانات سياحية تنتظر الاستثمار

أحمد التميمي

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تتعالى الأصوات المنادية بضرورة استغلال الطبيعة الخلابة في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، ليكون في دائرة الاهتمام الرسمي من قبل مختلف الجهات المعنية، سعيا لإدراجه ضمن الخريطة السياحية، لما يمتاز به من جبال شاهقة ووديان تكسوها الأشجار الحرجية، وسط مقترحات بربط اللواء بغابات برقش ومغارة الظهر في لواء الكورة، واشتفينا في عجلون، لتشكيل إقليم سياحي يستقطب آلاف الزوار من الأردنيين والسياح العرب والأجانب، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء "تلفريك".وما يقارب 20 %، من مناطق لواء المزار الشمالي، تلفها الأشجار الحرجية والغابات الطبيعية في كل مكان، وسط غياب لأي استثمارات يمكن أن ينهض بواقعها الاقتصادي وتشكل مصدر دخل لسكان المنطقة الذين يعانون من الفقر والبطالة، وتحسن من نوعية الخدمات المقدمة لهم.ويلمس الزائر للواء، غياب الخدمات والبنية التحتية، من طرق معبدة وساحات لوقوف السيارات وألعاب أطفال واستراحات وأماكن للتخييم، مشيرين إلى وجود مقترحات بربط اللواء بغابات برقش ومغارة الظهر في لواء الكورة، واشتفينا في عجلون لتشكيل إقليم سياحي.حول ذلك، قال المدير التنفيذي في بلدية المزار الشمالي المهندس إياد الجراح، إن "اللواء يعد من أجمل المناطق في المملكة، ولا يوجد فيه استثمارات حقيقية والتي من شأنها تحقيق نجاحات اجتماعية واقتصادية تحد من مشكلة البطالة والفقر".وأكد الجراح، أن "التحديات المالية التي تواجه البلدية والموازنة الضئيلة التي لا تكاد تكفي لسد الأمور الاعتيادية ودفع الرواتب، تحول دون تخصيص أي مبالغ مالية في الموازنة لغايات الاستثمار في المنطقة"، لافتا إلى أن البلدية تقوم بين الفترة والأخرى بفتح وتعبيد شوارع لتحسين البنية التحتية للمناطق السياحية.وقال إن استثمار اللواء سياحيا، يسهم في تنمية الصناعات الحرفية الشعبية وإنعاش السياحة الرياضية في المشي والتسلق والصيد، مؤكدا أن المزار الشمالي يمتاز بمواقع تراثية وسياحية وطبيعة خلابة، يمكن أن تشكل نقاط جذب سياحي واستثماري إذا ما وُجد الدعم والتمويل اللازم.وأشار الجراح، إلى أن قرية صمد التراثية يمكن أن تشكل معلما سياحيا واستثماريا نوعيا إذا أقيمت فيها مرافق ومنشآت تخدم الزائرين، لافتا إلى أن 360 دونما من أراضي صمد المحاذية للقرية التراثية تنازل عنها الأهالي إلى وزارة الزراعة ما يقف عائقا أمام تطوير القرية وجعلها وجهة سياحية.ولفت كذلك إلى عودة المشروع السياحي "المتنزه" الذي أقيم على 60 دونما من أراضي الحراج (المستنبت)، والذي تم استثماره بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى العمل، بعد أن توقف المشروع لسنوات، بعد التوصل إلى تفاهمات مع وزارة الزراعة ودائرة الحراج، إذ إنه رفد البلدية بمبالغ مالية أسهمت بتحسين الواقع الخدمي في اللواء".ووفق الجراح، فإن مشروع المدينة الترويحية والاستثمارية في متنزه الجيزة تعول عليه البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريعها التنموية والاستثمارية.من جهته، يقول رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، إن اللواء ورغم امتلاكه للعديد من المقومات السياحية التي تجعله قبلة للسياح من جميع مناطق العالم، إلا انه يفتقر لأي مشروع سياحي يمكن أن يشجع السياح على زيارة اللواء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة فيه.وأكد بني هاني، أن هناك عشرات المواقع في اللواء مهملة ويمكن استغلالها سياحيا بإنشاء مشاريع جاذبة للسياح، خصوصا أن اللواء يمتاز بوجود غابات كثيفة تغطي الجبال والوديان، لافتا إلى أن اللواء يرتاده آلاف المواطنين في فصلي الربيع والصيف، لكن التنزه عشوائي دون أي تنظيم أو مردود يعود بالنفع على أي جهة خدماتية يمكن أن تحسن من الواقع الخدمي.وأوضح أن مجلس المحافظة مستعد لتمويل أي مشروع سياحي في المنطقة، خصوصا مشروع "تلفريك" في منطقة عراق الطبل في منطقة عنبة بنسبة 49 %، شريطة وجود مستثمر في القطاع الخاص يتحمل نسبة 51 % من الكلفة، وأن يكون المشروع تحت إدارة المستثمر.ولفت بني هاني، إلى أنه في حال كانت كلفة المشروع 10 ملايين دينار، فإن المجلس على أتم الاستعداد لرصد ما يقارب من 40 % من موازنته لصالح المشروع، مؤكدا أن المشاريع الاستثمارية من شأنها النهوض بالمناطق الأقل حظا وتخفف من مشكلتي الفقر والبطالة.وقال إن مجلس المحافظة نفذ قبل سنوات مشروع مركز زوار في منطقة "عراق الطبل" بكلفة 50 ألف دينار، وتم وضع أكشاك لغايات توفير فرص عمل للمواطنين، خصوصا المتعطلين منهم ووضع وحدات صحية في تلك المنطقة.وأشار بني هاني، إلى أنه وفق الإحصائيات الرسمية، فإن عدد زوار المنطقة سنويا يزيد على 15 ألف مواطن قادمين من مختلف محافظات المملكة للتمتع بالأجواء الخلابة والاستجمام، مؤكدا أن إنشاء مشاريع سياحية في اللواء أسوة بمحافظة عجلون سيرفد موازنة الدولة بملايين الدنانير سنويا.كما أكد أن القطاع الوحيد الذي يمكن التعويل عليها في الحد من البطالة والفقر في محافظة إربد هو القطاع السياحي، مبينا أن الموازنات التي تخصص للقطاع السياحي في كل عام ضئيلة مقارنة بالمطلوب، بسبب عدم وجود شراكة حقيقية بين المجلس والقطاع الخاص لإقامة مشاريع سياحية.ويقر مصدر في مديرية سياحة إربد لـ"الغد"، بأن اللواء زاخر بالمقومات السياحية غير المستغلة، والمديرية قامت خلال السنوات الماضية وحسب الإمكانيات المتاحة والمخصصات المرصودة من مجلس المحافظة، بتأهيل عدد من المناطق السياحية في اللواء وعلى رأسها عراق الطبل التي تضم غابات وأحراشل يقصدها آلاف الزوار.وأوضح المصدر- طالبا عدم نشر اسمه- أن النهوض بالواقع السياحي للواء المزار بحاجة إلى مشاريع استثمارية، والتي دائما ما يعول على القطاع الخاص بإقامتها، فيما تحرص المديرية على الترويج المستمر للمنطقة ووضعها ضمن المسارات السياحية.وبحسب دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لواء المزار الشمالي، نفذها "برنامج إرادة" عام 2021، فإن هناك منشأة سياحية واحدة وهي متنزه لواء المزار الشمالي السياحي والذي يقع في المنطقة الواقعة بين منطقة المزار وارحابا وتسمى الجيزة والمقام على أرض مساحتها نحو 60 دونما، وتعود ملكيته لبلدية المزار الجديدة.وجاء في الدراسة، أن هناك بعض المناطق السياحية في اللواء تضم أماكن أثرية تتمثل بقرية صمد التراثية التي في بلدة صمد، وترتفع عن سطح البحر نحو 860 مترا، وتبعد عن محافظة إربد حوالي 20 كم، وتقع على هضبة مرتفعة محاطة بالوديان من الجهات الأربع، مشيرة إلى أنه تنتشر في القرية آبار مياه كثيرة، بالإضافة إلى بركة أثرية، فيما تتميز القرية بانتشار البيوت القديمة والعقود والجسور، كما أن طبيعتها الجميلة وموقعها المميز يؤهلانها للاستثمار السياحي وتحويلها إلى نقطة جذب سياحي في الشمال.وتطرقت الدراسة إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في لواء المزار الشمالي، والمتمثلة إلى حاجة الكثير من المواقع السياحية في اللواء للبنية التحتية، ومعاناتها من قلة الاهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة، وعدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحية في اللواء، وافتقاره للمكاتب السياحية، وضعف المكاتب السياحية في محافظة إربد عموما على تنشيط السياحة الداخلية لمناطق اللواء، وكذلك عدم وجود برامج تأهيل وتدريب لموظف القطاع العام السياحي تساهم في رفع كفاءتهم.ولفتت الدراسة إلى الفرص الاستثمارية في اللواء، والمتمثلة بالأعمال الحرفية المتنوعة ذات العلاقة بالطابع السياحي، وإنشاء مدينة ألعاب/ ملاه، من شأنها جذب سكان اللواء لقضاء أوقات ترفيهية.