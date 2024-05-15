الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جريمة مروعة في إربد.. وفاة طفلة حرقها والدها بالماء الساخن

قدم طفلة رضيعة - (تعبيرية)
قدم طفلة رضيعة - (تعبيرية)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه بتاريخ 30/4/2024 أُسعفت إلى أحد المستشفيات في محافظة إربد طفلة من مواليد 2023 م، على إثر تعرّضها لحروق في أطرافها السفلية نتيجة انسكاب المياه الساخنة.اضافة اعلان

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور التحرّك للمستشفى، إذ أشارت التحقيقات الأولية في الحادثة إلى أنّ الحرق الذي تعرّضت له الطفلة كان من قِبل والدها، إذ إنّه وتحت تأثير المشروبات الكحولية قام بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار بالتنسيق مع البحث الجنائي وبوشر التحقيق معه، وفي صباح هذا اليوم أُبلغ قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد من قِبل المستشفى الذي تتعالج به الطفلة بوفاتها على إثر الإصابة التي تعرّضت لها، مؤكدا أنه ستتم إحالة القضية للقضاء حال الانتهاء من التحقيقات كافّة.
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