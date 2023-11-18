السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حاملين الأكفان.. أطفال مخيم إربد ينفذون مسيرة دعما لغزة (صور)

أطفال مخيم إربد ينفذون مسيرة دعما لغزة
أطفال مخيم إربد ينفذون مسيرة دعما لغزة
إربد- أمضى أطفال في مخيم إربد ساعة في مسيرة جابوا من خلالها مخيم إربد حاملين معهم أكفان الموت ملطخة بالدماء ليعبروا للعالم عن حجم المعاناة التي خلفها قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وتسبب باستشهاد أكثر من 5 آلاف طفل.اضافة اعلان

وهتف الأطفال مطالبين الدول العربية بالتحرك لوقف العدوان على غزة وما تتعرض له من إبادة جماعية.

ووضع الأطفال على الأكفان، أملا بأن تتحرك ضمائر العالم بعد ما يزيد على 43 يوما من العدوان على غزة لإنقاذ ما تبقى من الأطفال في القطاع من همجية القصف الصهيوني الذي طال كل شيء.

وحمل الأطفال شعارات مكتوب عليها "يا عرب أين أنتم؟! .. بدنا نعيش مثل باقي أطفال العالم".

وأكد المشاركون بالمسيرة حق أطفال غزة بالعيش بأمان كبقية نظرائهم في العالم، مشيرين إلى أن أطفال غزة يموتون من الجوع ما لم يموتوا تحت القصف، مطالبين بإيصال المساعدات الغذائية لهم.
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