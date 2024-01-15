"حبكا إربد" بلا مدارس ثانوية.. و"قطع المسافات" متطلب لاستكمال التعليم

أحمد التميمي

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يضطر طلبة المرحلة الثانوية في بلدة حبكا بلواء المزار الشمالي، إلى قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مدارس مجاورة، كون بلدتهم تفتقد لمدارس ثانوية.وتفتقر بلدة حبكا الى مدرسة ثانوية للذكور منذ 65 عاما، فيما لا يوجد فروع العلمي والمهني في مدرسة الإناث بالبلدة، رغم تجاوز عدد سكانها 6 آلاف نسمة، ينتمون الى قرابة 1000 أسرة، يعيشون على مساحة 3 آلاف دونم مربع.وأشار أولياء أمور طلبة إلى وجود قطعة أرض مستملكة لوزارة التربية والتعليم بمساحة 6 دونمات يمكن إقامة بناء مدرسي عليها للتخلص من مشكلة ارسال ابنائنا الطلبة بعد الصف العاشر إلى مدارس البلدات المجاورة بالمزار الشمالي واربد.وقال احمد العمري من سكان البلدة إن الطلبة يواجهون مشقة أثناء ذهابهم إلى المدارس المجاورة التي تبعد عن بلدتهم أكثر من 7 كيلومترات، ويتكبدون مصاريف إضافية فضلا عن التعب وضياع الوقت، الأمر الذي يتطلب رصد المخصصات المالية اللازمة من أجل بناء مدرسة نموذجية في المنطقة.واشار إلى أن المدرسة الحالية الوحيدة بالبلدة وهي اساسية، تقع على سفح جبل تشكل خطورة على سلامة الطلبة، ناهيك عن الازعاجات المستمرة التي تشهدها بسبب قربها من الكسارات وتأثيرها على صحة الطلبة بسبب الغبار المتطاير.وأشار المواطن محمد العمري، إلى أن مشكلة انتقال طلبة الصف العاشر الأساسي إلى مدارس خارج البلدة، تنسحب على طالبات فروع العلمي والاقتصاد المنزلي والتمريضي، اذ يذهبن إلى مدارس منطقة ايدون، والسبب عدم وجود مدارس ثانوية لكلا الجنسين بكافة التحصصات بالبلدة، باستثناء فتح شعبة للفرع الأدبي في المدرسة الأساسية للبنات.بدورها، أكدت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة فاطمة الطلافحة، أن هناك قطعة أرض متوفرة لبناء مدرسة مدرجة على خطة الوزارة في حال تم توفر التمويل اللازم، مبينة أن السبب وراء عدم فتح شعب صفية للمرحلة الثانوية في الوقت الحاضر، يرجع إلى عدم توفر غرف صفية بالمدرسة الأساسية للبنين من جهة، وعدم تحقيق الحد الأدنى من عدد الطلبة في الفرعين العلمي والأدبي والذي يجب ألا يقل عن 15 طالبا بالشعبة الصفية الواحدة، ما يستدعي التحاق الطلبة بمدرسة جحفية الثانوية للبنين وهي مدرسة مركزية تضم طلبة حوفا المزار وجحفية وحبكا.وأشارت إلى أن عدد طلبة المدرسة لا يتجاوز 230 طالبا، مقرة في ذات الوقت بمشكلة قرب المدرسة الحالية من موقع الكسارات وما تسببه من تطاير للغبار.وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أكد خلال زيارته للبلدة أخيرا أنّ الوزارة استملكت 6 دونمات لإنشاء مدرسة جديدة في منطقة حبكا لتلبية احتياجات البلدة بتكلفة 1.8 مليون بمكرمة ملكية.وبين، أنّ الوزارة ستقوم بالحيازة الفورية لقطعة الأرض المنشأ عليها مدرسة اليرموك ببلدة المزار الشمالي وإعطائها الأولوية للترشيح لبناء مدرسي جديد.