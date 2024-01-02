"حجاوي اليرموك" تفوز بالمركز الثالث في "مسابقة تميّز" لمشاريع التخرج لعام ٢٠٢٣

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فار مشروع من قسم هندسة الإلكترونيات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بالمركز الثالث في مسابقة تميّز لمشاريع التخرج لعام ٢٠٢٣ التي نظمها المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (INJO4.0) المدعوم من الاتحاد الأوروبي.وتكون الفريق الفائز من الطالبات ضحى قزاز، وشهد شرارة ومرام لطايفة، من قسم هندسة الإلكترونيات وبإشراف عضوي هيئة التدريس في القسم، كل من الدكتور ادريس الكوفحي والدكتور زيد البطاينة، وتقوم فكرة المشروع في بناء روبوت لمكافحة الحرائق بطريقة تعكس التصميم الهندسي المتين لمثل هذه الظروف واستخدام خوارزميات ذكية للتعامل مع سيناريوهات متعددة.وكان الفريق الفائز قد تأهل إلى المرحلة النهائية للمسابقة، بعد أن حصلت الفرق المتقدمة للمسابقة على برنامج تدريبي مميز لبناء قدراتهم في مجالات مشاريعهم ولمدة (200) ساعة تدريبية متخصصة والذي تصل تكلفته إلى (700) دينار لكل طالب مقدمة من مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، ومنحهم الفرصة للحصول على الاستشارات الفنية والتقنية ومساعدتهم في تنفيذ النموذج الأولي لمشاريع تخرجهم المتميزة في مجالات رقمنة عمليات التصنيع الذكي، وتطوير منتجات صناعية ذكية مرتبطة بالإنترنت، والعدادات الذكية في مجالات المياه والطاقة باستخدام تكنولوجيا انترنت الأشياء IoT.