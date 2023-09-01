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"حجاوي اليرموك" تفوز بمسابقة "أكاديمية حكيم" لتطويرها جهاز يستعيد الحركة الطبيعية لمفصل المعصم

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"حجاوي اليرموك" تفوز بمسابقة "أكاديمية حكيم" لتطويرها جهاز يستعيد الحركة الطبيعية لمفصل المعصم
فاز مشروع تقدمت به كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، بالمركز الأول في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية في نسختها الثامنة، والتي نظمتها شركة الحوسبة الصحية في التميز في تكنولوجيا الرعاية الصحية.اضافة اعلان
ويتمثل المشروع الفائز بتطوير جهاز تأهيل وتقييم لاستعادة الحركة الطبيعية لمفصل المعصم، للطالبين أحمد موسى السيوطي وخالد وليد العفالقة، بإشراف المهندس سامي فارس مشاقبة من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في الكلية. 
وتتلخص فكرة المشروع في أن مفصل الرسغ يتعرض للعديد من الأمراض والإصابات التي تؤثر وتحد من حركته الطبيعية، كالإصابات الرياضية أو الإصابة بالسكتة الدماغية، الأمر هذا يستوجب تقديم برنامج متكامل لإعادة التأهيل والتي تحتاج إلى وقت طويل للعلاج وتكلفة عالية وتعب وإرهاق للمريض في مراجعة مراكز إعادة التأهيل المتخصصة. 
من هنا جاءت فكرة المشروع بتصميم جهاز متكامل يعمل على تقييم حركة مفصل الرسغ قبل البدء بالعلاج ثم تدريب الرسغ لإعادة مجال الحركة إلى وضعه الطبيعي، ثم تطبيق بعض الأحمال لزيادة قوة الرسغ ثم التدريب باستخدام لعبة مخصصة تم تصميمها لهذا الغرض. والجهاز عبارة عن هيكل خارجي مثبت على ظهر اليد وأسفل الذراع مزود بماتورات وحساسات ومعالجات دقيقة وقطع إلكترونية أخرى، موصول بالإنترنت  يتم التحكم به عن طريق تطبيق محمل على الهواتف الذكية تم تطويره خصيصًا لهذه الغاية. 
كما وتم تطوير لعبة هي عبارة عن سيارة صغيرة لها مسارات مخصصة يتم التحكم بها عن بُعد عن طريق حركة الرسغ لتشجيع المريض على استخدام الجهاز،  كما أن الجهاز يمكن أن يستخدم كوحدة تحكم بالألعاب الإلكترونية المتنوعة عن طريق حركة الرسغ. 
وكان رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، قد شكل لجنة فنية لاختيار مشاريع الجامعة المشاركة في هذه المسابقة برئاسة رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في الكلية الدكتور أحمد منصور العمري وعضوية اساتذة  من كليات الطب وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والصيدلة وعمادة شؤون الطلبة، ليتأهل هذا المشروع من جامعة اليرموك للمنافسة في هذه المسابقة من أصل مئة مشروع في تكنولوجيا الرعاية الصحية تم التقدم بها من كافة الجامعات الأردنية.
يذكر أن مسابقة أكاديمية حكيم هي مسابقة سنوية، تبلغ قيمة جائزتها الأولى ٢٥٠٠ دينار أردني، كما وأن مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية هي من قامت بتمويل هذا المشروع الفائز بالمعدات اللازمة للمشاركة في هذه المسابقة.
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