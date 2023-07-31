الثلاثاء 01 آب 2023
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حرب الاحتلال ضد الوجود المقدسي لتهويد "الأقصى" تأخذ منعطفا خطرا

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جانب من أعمال الحفريات التي يقوم بها الاحتلال في المسجد الأقصى -(وكالات)
عمان - تبلغ حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة منعطفا تهويديا خطيرا عبر قرار زيادة وتيرة تنفيذ الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك لتغيير معالمه والسيطرة الكاملة عليه، بالتزامن مع استمرار منع أعمال الترميم فيه شريطة الرقابة الشديدة عليها، بما يهدد أساساته ويعرضه لمحاذير الانهيار، وذلك تلبية لضغوط المستوطنين المتطرفين.اضافة اعلان
وعلى وقع اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحام مدينة جنين وبلدة المغير شمال رام الله بالضفة الغربية أمس؛ عمدت حكومة الاحتلال اليمينية، الغارقة في أتون أزمتها الداخلية، إلى تبني رسميا دعم مشروع ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لبناء "الهيكل الثالث"، المزعوم، على كامل مساحة المسجد الأقصى، عقب مسعى هدفه كما يزعمون، في مساس خطير للواقع الديني والتاريخي فيه.
ويقود الوزير الإسرائيلي المتطرف، "ايتمار بن غفير"، رئيس حركة "القوة اليهودية"، إلى جانب وزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، رئيس حركة "الصهيونية الدينية" المتطرفة، مشروع تدشين "الهيكل" على ما يزعمونه أنقاض المسجد الأقصى، والذي يعد "حلما" لأعضاء متطرفين في حكومة الاحتلال.
ولتحقيق هذا الغرض؛ سعت الجماعات المتطرفة إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمستوطنين لباحات "الأقصى" في الفترة الأخيرة، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة داخل باحاته، في محاولة دؤوبة لتهويده والسيطرة الكاملة عليه.
وطبقا لوسائل إعلام إسرائيلية، مثل القناة "12" الإسرائيلية؛ فإن حكومة "بنيامين نتنياهو" اليمينية متورطة في خطوات التحضير لإقامة "الهيكل الثالث"، المزعوم، مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة في الأقصى.
واعتبرت القناة الإسرائيلية نفسها، أن المشاركة الفاعلة لحكومة "نتنياهو" في تمويل المشروع الصهيوني وتنفيذه تدلل على أنه "مشروع دولة إسرائيل، وليس مشروعا لحركة بعينها"، وفق قولها.
ويأتي ذلك بعد سلسلة خطوات نفذتها حكومة الاحتلال لتسريع مخطط تهويد "الأقصى"، مثل زيادة الحفريات أسفل المسجد وفي محيطه، واجتماع حكومة الاحتلال في أنفاق تحت المسجد، والاقتحامات اليومية، بما فيها اقتحام
"بن غفير" ووزراء آخرين، ومحاولة تفريغه من المصلين ومحيطه، بالإضافة إلى كل ما يجري بالقدس من اعتداءات وممارسات عدوانية.
ونشرت القناة "12" الإسرائيلية، مؤخرا، تقريرا مرئيا يظهر الاستعدادات المتقدمة "لجماعات الهيكل"، المزعوم، الهادفة لبناء "الهيكل الثالث" مكان المسجد الأقصى، حيث أظهر متطرفون يعملون على محاكاة الطقوس التلمودية والاستعدادات اللازمة، من حيث إعداد مواقد البخور وإشعال الشموع وإحضار البقرة الحمراء لإحراق لحمها بالكامل، واستخدام الرماد مع رماد الأشجار المحروقة للطهارة، بحجة تسهيل الوصول إلى الهيكل في المسجد الأقصى، وفق مزاعمهم.  
من جانبها، أكدت هيئة أمناء المسجد الأقصى المبارك أن "الاحتلال يشن حربا خطيرة على الوجود المقدسي لزيادة أعداد المستوطنين في مدينة القدس المحتلة وتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك. 
وقال عضو هيئة أمناء الأقصى، فخري أبو دياب، في تصريح له، إن الاحتلال يستهدف الوجود العربي في مدينة القدس المحتلة ويستهدف أهم معلم فيها وهو المسجد الأقصى، حيث يشن الاحتلال حربا على المقدسات وعلى الإنسان المقدسي لجعل هذه المدينة طاردة للمقدسيين وجاذبة للمستوطنين. 
وأوضح أن المسجد الأقصى في عين العاصفة وكل ما يفعله الاحتلال يعد محاولة لتغيير الواقع لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم. 
وكانت مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف "بن غفير" قد استباحت الخميس الماضي، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم. 
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