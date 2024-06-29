 
السبت 29 حزيران 2024
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حزب ميثاق: المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة من الشباب والشابات

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جانب من الندوة

اربد- قال العين الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي لحزب ميثاق ان المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة من الشباب والشابات لكن بنفس الوقت لا يعني ان نستغني عن الخبراء والحكماء بل نستفيد من خبراتهم وكفاءتهم في قيادة هؤلاء الشباب في عملية التحديث السياسي.

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واكد خلال ندوة بعنوان " دور المراة في التحول السياسي" عقدت في غرفة تجارة اربد وادارتها الدكتورة بتول المحيسن على اهمية دعم جميع مؤسسات الدولة والقيادات للشباب الاردني والمراة والاخذ بيدهم لتعزيز دورهم في الحياة السياسية فالمستقبل لهم ويجب افساح الطريق امامهم ولا نسمح باغتيال احلامهم فهم الركن الاساسي في عملية التطوير والبناء والنهضة .

واشار الى ان موضوع التحول السياسي بدأ من خلال سبعة اوراق نقاشية قدمها وطرحها الملك عبدالله الثاني والتي تدلل على افق سياسي جديد يريده قائد الوطن خلال المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية فجلالته اكد بالورقة النقاشية الرابعة على "المواطنة الفاعلة"  من خلال المشاركة في الحياة السياسية سواء من حيث الترشح  للبرلمان او احقية الاختيار بشكل موضوعي .

وشدد العين الدكتور ناصر الدين على اهمية عدم ذهاب الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة على نظام "الفزعة" فهذا ما لا نريده ويجب ان يحسن الناخب  باختيار من يمثله بمن يجد فيه الكفاءة والخبرة والقادر على التعاطي مع مختلف الهموم والقضايا بكل أمانة واخلاص .

واشار الى ان اللجنة الملكية للتحديث السياسي تعتبر تحول تاريخي على الصعيد السياسي من خلال دخول الاحزاب وتخصيص مقاعد محددة لها في الانتخابات المقبلة كما ان القانون الحالي للانتخاب سيفرز بالحد الادنى 18 سيدة في المجلس النيابي القادم على نظام الكوتا والقوائم الحزبية اضافة الى ان العدد قابل للزيادة للمراة التي ستفوز تنافسيا على القوائم المحلية.
واكد العين الدكتور ناصر الدين  ان عملية التحديث السياسي وتوجه الدولة الاردنية في المرحلة المقبلة هو زيادة تمثيل المراة في المجالس المنتخبة او التي يصار تعيينها  اضافة الى تعزيز تواجدها في المواقع والمناصب القيادية وتشجيع توظيف المراة بما يضمن عدالة التمثيل مع الرجل مبينا أن مبدأ تمكين المرأة في مختلف شؤون الحياة العامة وخاصة في الحياة السياسية والحزبية هو اليوم أحد أولويات الأردن الإستراتيجية باعتبارها شريك الرجل في بناء المجتمع والنهوض به وجزءا لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير.
وختم العين الدكتور ناصر الدين حديثه بالقول ان أمام المرأة الأردنية فرصة تاريخية للانتقال بمفاهيم التمكين كمبادئ عامة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع مؤكدا أهمية إقبال المرأة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية ترشحا وانتخابا من أجل تحقيق تلك الغاية باعتبارها المدخل التشريعي لعمليات التمكين الحقيقية وذات النتائج الملموسة في جميع مناحي الحياة العامة.
وكرم ناصر الدين رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة تقديرا من الحزب على دور الغرفة في استضافة الانشطة الحزبية والسياسية والاقتصادية.

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