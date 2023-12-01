الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حشود في إربد: "لبيك يا غزة"

مسيرة إربد "لبيك يا غزة"
مسيرة إربد "لبيك يا غزة"
اربد - شارك حشود من المواطنين، الجمعة، في المسيرة التضامنية الحاشدة «لبيك يا غزة» التي أقامها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.اضافة اعلان
وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من فئات مختلفة من المجتمع، للتضامن ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والبنى التحتية في غزة من انتهاكات واقتحامات من القوات الاحتلال الصهيوني.
ورفع المشاركون في المسيرة العديد من الشعارات ضد استمرار العدوان الغاشم، إذ استنكر المشاركون استئناف العدوان وصمت المجتمع الدولي والعربي على المجازر الذي ارتكبها الاحتلال في ابادة الشعب الفلسطيني.
 وطالبوا الدول العربية بالتدخل  وادخال المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة، منددين بالهجوم المستمر على النساء والأطفال والمدنيين والاعتداء على المدارس والمساجد والجوامع والكنائس والمؤسسات الأهلية وتدمير البنى التحتية.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي باتخاذ الموقف الرسمي الحازم بوقف الحرب.
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