حشود في إربد يهتفون للمقاومة

أحمد التميمي

اضافة اعلان

خرجت، الجمعة مسيرة حاشدة من امام المسجد الهاشمي باربد شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة، منددين بالقصف الإسرائيلي على القطاع.ورفع المشاركون لافتات وهتفوا بشعارات: "إسرائيل إرهابية" و "فلسطين حرة".وأدى الآف من المصلين في محافظة اربد صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين ضحايا الهجمات الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية.ودعا المتحدثون في المسيرة، المجتمع الدولي لإدانة الهجوم الصهيوني على الفلسطينيين وفتح ممر مساعدات إنساني للملايين من إخوتنا المحاصرين في قطاع غزة.ونددوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء غزة واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية .وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .