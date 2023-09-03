الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

حمزة بني خلف يحقق المركز الثالث بجائزة السلامة على الطرق في أميركا

حمزة بني خلف يحقق المركز الثالث بجائزة السلامة على الطرق في أميركا
حمزة بني خلف يحقق المركز الثالث بجائزة السلامة على الطرق في أميركا
يمثل خريج قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك حمزة بني خلف، قصة نجاح مميزة لخريجي الجامعة من مختلف الكليات والبرامج العلمية.اضافة اعلان

إذ حصل بني خلف على المركز الثالث في جائزة بيانات السلامة على الطرق السريعة لعام 2023، والتي نظمها معهد مهندسي النقل في مدينة بورتلاند/ أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية، عن دراسته العلمية التي حملت عنوان "استخدام نهج التفكير الاحتمالي في أثر اعتياد السائق على الطريق، والقيادة المشتتة، وحالات القيادة الخاطئة، وخطورة إصابات التصادم في الحوادث الناتجة عن مناطق العمل على الطريق".

وتم اعتماد هذه الدراسة التي قدمها بني خلف، من قبل معهد مهندسي النقل (ITE)، وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية التابعة لوزارة النقل الأميركية (FHWA)، ونظام معلومات السلامة على الطرق السريعة  (HSIS).

وتكتسب هذه الجائزة أهميتها بكونها مسابقة وطنية على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، والحصول عليها ما هو إلا اعتراف من قبل معهد مهندسي الطرق وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية التابعة لوزارة النقل الأميركية على أن المشارك فيها التزم بأفضل الممارسات فيما يخص هندسة وتخطيط النقل.

يذكر أن بني خلف خريج كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية عام 2020 وحاليا يدرس الماجستير في هندسة النقل بجامعة ولاية كليفلاند الأميركية.
برك مائية لتربية الأسماك بالغور الشمالي - (الغد)

إنتاج الأعلاف محليا.. هل يدعم مزارع الأسماك وينقذها من الإغلاق؟ 02 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-01 at 11.04.20 AM

"حجاوي اليرموك" تفوز بمسابقة "أكاديمية حكيم" لتطويرها جهاز يستعيد الحركة الطبيعية لمفصل المعصم 01 أيلول 2023

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث سباق السيارات في إربد

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادث سباق السيارات في إربد 31 آب 2023

مجلس محافظة إربد

متجاوز عقدة "تدوير الموازنة".. 90 % نسبة طرح العطاءات بمجلس محافظة إربد 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اليرموك تساهم بترميم 500 مصحف

اليرموك تساهم بترميم 500 مصحف

15 آب 2023
اقرأ أيضا
محافظة إربد - (أرشيفية)

إربد.. إغلاق شارع الملك طلال لـ5 ساعات خلال أيام الجمعة

منذ13 ساعة
مبنى مركز صحي المشارع الشامل بالاغوار الشمالية-(الغد)

عيادة الأسنان بـ"صحي المشارع" خارج الخدمة.. والمراجعون يعانون

02 أيلول 2023
مركز استلام الأعلاف بلواء الوسطية المعطل لغياب الطريق الموصل إليه-(الغد)

إربد: غياب الطريق إلى مركز "أعلاف الوسطية" يعطل تشغيله منذ سنوات

02 أيلول 2023
شارع رئيس يضم محال تجارية بمنطقة غرب اربد-(الغد)

إربد: رسوم "المكاره الصحية" تهدد بإغلاق محال

02 أيلول 2023
كلاب ضالة - (تعبيرية)

بلدية تعوّض سيدة تعرضت لعضة كلب بـ1349 دينارا

02 أيلول 2023
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

"اليرموك" تحصل على الاعتماد الدولي الأمريكي ABET لسبعة من برامجها

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 