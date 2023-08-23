حوادث الغرق بـ"القناة".. مأساة لا تنتهي بالأغوار

علا عبداللطيف

بين مشاعر حزن وغضب، شيع أهالي منطقة الشونة الشمالية صباح أمس، جثماني الطفل أيهم وعمه علي المجدلاوي، اللذان قضيا بحادث غرق في قناة الغور أول من أمس، ليرتفع بذلك عدد الغرقى بالقناة خلال صيفي العام الماضي والحالي إلى 17 غريقا أغلبهم من الأطفال.

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الحادثة كسابقاتها من حوادث الغرق، فجعت أهالي الغور، الذين يجدون أنفسهم في كل صيف أمام تقبل مثل هذه الحوادث التي لا تنتهي.



ولحين أن ينتهي فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة، ستبقى مخاوف أهالي الغور قائمة، فيما ألسنة أمهات أطفال الغور تلهج بالدعاء وقلوبهن ترجو الرحمة لنجاة أطفالهن، في المقابل ما تزال الحلول شبه غائبة باستثناء مبادرات وحملات توعية حول حوادث الغرق يبدو أنها تثبت فشلها وعدم جدوها مع استمرار ارتفاع أعداد حالات الغرق في القناة.



حالة من الخوف والقلق، تسيطر على أمهات أطفال منازلهم قريبة من القناة، وأخريات في دوامة إرسال أبنائهن الى مدارسهم عبر طرق محاذية للقناة، وبين وصول وعودة آمنان.



يقول المواطن محمد المجدلاوي، "صراع أهالي الغور مع قناة الملك عبدالله يبدو أنه لن ينتهي، وسيبقى عداد حوادث الغرق الذي سجل مئات الضحايا على امتداد طول القناة البالغ 110 كلم، بانتظار تصفيره مع قادم السنوات ووعود لم تنفذ لغاية الآن".



وشهدت المنطقة أمس، تنظيم وقفة احتجاجية، جدد فيها الأهالي استياءهم من استمرار افتقار القناة لعناصر السلامة العامة، ومن أهمها وضع أسلاك شائكة خاصة في المناطق السكنية التي تعبرها القناة، وتعيين موظفيين حماية ومراقبة من أجل ضمان استمرار وجود عناصر السلامة التي تمنع أي طفل من الوصول إلى المياه واستغلال التكنولوجيا في عملية المراقبة من خلال الاستشعار وتطبيق القانون بكل جديه وحزم.



كما حمل الأهالي في وقفتهم الاحتجاجية البلديات جانبا من مسؤولية حوادث غرق أطفالهم لعدم توفيرها متنفسات آمنة يمكن أن يقضي الأطفال أوقاتهم فيها بعيدا عن مياه القناة.



على نحو متصل، قال عضو اللجنة اللامركزية في مجلس المحافظة عقاب العوادين إن الظروف المالية التي تعاني منها البلديات تحول من قدرتها على إنشاء مسابح آمنة، تسمح للأطفال قضاء أوقاتهم فيها، وتبعدهم عن المسطحات المائية غير الآمنة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



وتبلغ درجة الحرارة في الأغوار خلال الفترة الحالية حوالي 44 درجة مئوية، ما يدفع بالعديد وأغلبهم من الأطفال إلى اللجوء للمسطحات المائية للسباحة والتخفيف من شدة الأجواء الحارة.



يقول المواطن محمد البشتاوي "حوادث غرق الأطفال تتكرر في كل موسم صيف، دون إيجاد حل لهذه المأساة"، مؤكدا أن "أغلب أهالي المنطقة فقدوا أطفالا لهم، إذ أصبحت القناة مصدر قلق وهاجسا موسميا وصراعا لا ينتهي يدفعون أرواح أطفالهم ثمنا لها، فيما تكتفي الجهات المعنية بحلول متقطعة وغير متينة، أشبه بسياجها المخترق الذي أحاط بأجزاء من القناة للحد من عبثية الطفولة".



واعتبر أن الحلول التي تضعها سلطة وادي الأردن غير مجدية مدللا على ذلك بارتفاع ضحايا الغرق في المنطقة سواء في المنطقة التي وضع عليها سياج أو المنطقة غير المسيجة.



ويقول المواطن صابر التلاوي "أطفال المنطقة يلجأون الى السباحة في القناة بسبب غياب المسابح عن معظم مناطق الأغوار"، مطالبا الجهات المعنية، وخصوصا البلديات، بعمل حدائق تحتوي على ألعاب ووسائل ترفيه للحد من حوادث الغرق بالقناة او إيجاد طريقة ناجحة تعمل على حماية الأطفال كوضع مياه القناة في أنبوب مغلق وغير مكشوف، أو تشغيل موظفي أمن وحماية وتفعيل دورهم في الحماية وتفعيل قانون سلطة وادي الأردن في حال الاعتداء على مياه القناة أو جوانبها.



وما يزالون أهالي الغور ينتظرون أحد أكبر المشاريع المائية، لتحويل قناة الملك عبدالله "قناة الغور" جنوبا بطول 38 كيلومترا، إلى أنبوب مغلق.



ووفق تصريحات سابقة للأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنه، فإن المشروع، سيعمل على حل جذري لمعالجة القناة من خلال منع الاعتداءات وتقليل الفاقد المائي.



ورغم أن المشروع، وعلى ما يبدو، معني أكثر بحماية مياه القناة وليس الأرواح، غير أنه قد يكون حلا ناجعا للحد من حوادث الغرق بعد أن تصبح القناة مغطاة بالكامل.



في أكثر من مناسبة، تتشابه تصريحات مصادر بالسلطة والتي تؤكد، أن القناة البالغ طولها 110 كلم وتمتد من منطقة الباقورة شمالا حتى البحر الميت جنوبا، يجري تسييجها، لكن عابثين خربوا مقاطع عديدة من السياج.



كما توضح المصادر أن القناة يجري التعدي عليها لسرقة مياهها وبيعها، وسقاية الماشية والمزارع القريبة، لأنها أقل كلفة، ناهيك عن تعرض سياجها للسرقة لبيعه كخردة مقابل مبالغ زهيدة.

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