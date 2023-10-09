"حوارة" بعد انفصال بني عبيد.. بديل إنقاذ "مشاريع إربد" المهمل

أحمد التميمي

اضافة اعلان

إربد- اصطدمت جهود بلدية اربد التي بذلتها عبر سنوات طويلة من أجل تهئية المناطق الواقعة جنوب المدينة لتكون اربد الجديدة، بقرار فصل هذه المناطق اداريا عنها، واحالتها تحت مسؤولية بلدية ما تعرف بـ" بني عبيد"، في توجه أنهى طموح إنشاء العديد من المشاريع التنموية المستقبلية للبلدية.وكانت بلدية اربد وعلى مدار أكثر من عشرين عاما استثمرت جهودها وانفقت ملايين الدنانير بتحسين مناطق تابعة اداريا لها وتقع جغرافيا ضمن أراضي لواء بني عبيد، تحت رؤية مستقبلية بان تكون حاضنة للعديد من المشاريع التنموية كونها تضم مساحات أراضي ببنية تحتية مهيئة.الآن وبعد الفصل، لم يعد بإمكان بلدية اربد إقامة أي مشروع في تلك المناطق في حين باتت مطالبة بالبحث عن مناطق استثمار جديدة اذا ما أرادت المضي بمشاريع تنموية ومنها علي سبيل المثال السوق المركزي ومشروع البوليفارد والمشروع القطار والتي توقف تنفيذها.على ضوء هذه المعطيات، بدأت الأنظار تتجه نحو مناطق بديلة، وسط آمال بأن تحظى بأهمية لتكون مهيئة لاستقبال أي مشاريع مستقبلية، في وقت ما تزال فيه هذه المناطق تشكو من تردي مستوى الخدمات والبنية التحتية.وتأتي منطقة حوارة كخيار استراتيجي يخدم هذا التوجه، وهو الامر الذي يقره الناطق الاعلامي باسم البلدية غيث التل الذي أكد أن" البلدية باتت محصورة في خياراتها بعد أن تم فصل مناطق لواء بني عبيد عنها".وقال التل، "حوارة خيار استراتيجي للبلدية، هذا الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والوقت".التل الذي أوضح أن ما يجعل حوارة خيار استراتيجي ومنطقة بديلة لمشاريع البلدية المستقبلية احتوائها على أراض ومساحات شاسعة فارغة، إذ إن ما تشكله نسبة العمران من مساحة الارض الكلية لا تتجاوز 15 %".إدراك البلدية لأهمية حوارة تخالفه اوضاعها، وفق ما يراه سكان قالوا لـ"الغد"، "هناك إهمال من قبل البلدية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنطقة".ولفت هؤلاء السكان إلى أن "المنطقة تعاني من تردي بنيتها التحتية وتراجع بمستوى النظافة".وحسب سكان فإن حركة التمدد العمراني كانت قبل مدة ليست ببعيدة تتجه نحو مناطق جنوب مدينة اربد، الأمر الذي أسهم في حركة عمرانية كبيرة في مناطق لواء بني عبيد بفعل ما قامت به البلدية من تقسيم للأراضي وإدخال بعض الأحواض للتنظيم، وخدمة هذه المناطق ببنية تحتية مميزة، مؤكدين أنه وبعد انفصال اللواء يجب أن يتجه التطوير إلى المناطق الشرقية وفي مقدمتها حوارة.ويشكو سكان حوارة من تهالك البنية التحتية للشوارع بفعل ما خلفه مشروع وصلات المياه المنزلية من جهة وعدم تنفيذ خلطات إسفلتية لشوارع المنطقة منذ مدة طويلة من جهة اخرى، إضافة إلى شكاوى من سوء الوضع البيئي في البلدة نتيجة تراكم النفايات احيانا.وتزيد معاناة السكان الذي يقدر عددهم بنحو 30 ألف نسمة، في فصل الشتاء مع تساقط الامطار، بعد أن تتحول الحفر المنتشرة بالشوارع إلى مصائد للمشاة والمركبات.في الاثناء، يطالب سكان بضرورة زيادة المخصصات السنوية في موارنة البلدية حتى تتمكن من إقامة مشاريع خدماتية في المنطقة وتتناسب مع الكثافة السكانية وما تشهده من توسع عمراني، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالواقع البيئي من خلال زيادة عدد عمال الوطن والحاويات وعدد كابسات النظافة.وأشاروا إلى أن المنطقة شهدت بعض التحسينات في الآوانة الأخيرة كتعبيد بعض الشوارع في بالخلطات الإسفلتية وترقيع بعضها الآخر، لكن هذا ليس كافيا في ظل ما عانته المنطقة منذ سنوات من ما اسموه بـ"تهميش كامل" تسبب بتهالك الشوارع الرئيسة والفرعية.يقول محمد غرايبة من سكان حوارة إن الانتشار اللافت للمحال التجارية وزيادة عدد الأبنية يفرض زيادة رفد موازنة البلدية بمبالغ مالية كبيرة من خلال رسوم الترخيص والمسقفات والضرائب وبالتالي توجيه هذه المبالغ نحو تحسين واقع الشوارع المتردي.وأشار إلى أن البلدة أصبحت الواجهة الوحيدة لإقامة المشاريع التنموية بعد انفصال بلدات بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى، وهناك حركة نشطة تشهدها المنطقة من إقامة المشاريع الإسكانية وهذا يتطلب من بلدية اربد إيلاء مزيدا من الاهتمام بالمنطقة.وطالب الغرايبة بإدخال الأحواض إلى داخل التنظيم واستحداث طرق جديدة في المنطقة حتى يتمكن المواطن من الوصول إليها، مشيرا إلى أن طرق قامت البلدية بفتحها مؤخرا ووضع مادة "البيس كوروس" وتركتها دون تعبيد بالخلطات الإسفلتية، ما سيؤدي إلى انجرافها في فصل الشتاء.وطالب علي الشطناوي بإيلاء الواقع البيئي في المنطقة مزيد من الاهتمام في ظل انتشار النفايات في الشوارع وتراكمها في الحاويات، لافتا إلى أن هناك نقصا كبيرا في عدد الحاويات، إضافة إلى أن هناك بعض الحاويات مهترئة بحاجة إلى استبدال.بالعودة إلى ما قاله الناطق الإعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل فإن البلدية خصصت لمنطقة حوارة 3 آليات تعمل في مجال جمع النفايات وهما كابستان للنفايات وسيارة لنقل النفايات وجمعها من بين الأحياء، إضافة لوجود قسم بيئة متكامل في المنطقة يعمل به 12 عامل وطن يقومون بكنس وجمع النفايات علماً أن معظم مساحة المنطقة عبارة عن أراض خالية من السكان.وأضاف أن البلدية قامت بتعبيد طرق رئيسة داخل المنطقة من أبرزها شارع العشرين فيما نفذت دائرة التنفيذ والصيانة أعمال فتح وصيانة وتعبيد طرق منذ بدء العام الحالي بقيمة تجاوزت 200 ألف دينار أردني، بانتظار إحالة عدد أخر من العطاءات لبدء العمل في شوارع وطرق أخرى داخل المنطقة.وأشار إلى أن دائرة الأشغال الهندسية بالبلدية نفذت عطاءات داخل منطقة حوارة بقيمة قاربت نصف مليون دينار توزعت بين خلطات إسفلتية بسماكة 7سم، وخلطات إسفلتية بسماكة 5سم، وفرش مادة البيس كورس في عدد من الطرق المستحدثة وصيانة شاملة للشوارع وصيانة أجزاء من الطرق "ترقيع"، ورفع مناهل.وأوضح أن البلدية قامت برفع العديد من الأحواض في البلدة من أجل إدخالها للتنظيم حتى يتمكن المواطنين من التوسع العمراني وقدرة البلدية على فتح الشوارع وتعبيدها، إلا أن الوزارة ترفض إدخالها للتنظيم بحجة أنها أراض زراعية.وأكد انه وبعد انفصال بلدية بني عبيد عن اربد الكبرى فإن الحركة العمرانية تتجه نحو المناطق الشرقية القريبة من مدينة اربد، مبينا أن البلدية تفكر بإنشاء مشاريع استثمارية في المنطقة وخصوصا السوق الشعبي ومسلخ الدواجن بالقرب من سوق الشاحنات في حال توفر الدعم المالي.