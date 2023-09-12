الثلاثاء 12 أيلول 2023
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خريجتان في اليرموك تفوزان بمنحة لأفضل مشروع بحثي عن الصحة الرقمية

الخريجتان هندية المقابلة وسارة العجلوني
الخريجتان هندية المقابلة وسارة العجلوني
فازت خريجتا جامعة اليرموك في تخصص ماجستير إدارة الخدمات الصحية هندية المقابلة وسارة العجلوني، بمنحة لأفضل مشروع بحثي عن قطاع الصحة الرقمية في المنتدى الرابع للمرأة في البحث العلمي، الذي نظمته جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "قوة: نحو تمكين مستدام للمرأة في البحث العلمي والابتكار".اضافة اعلان

وجاء فوز المقابلة والعجلوني عن دراستهما العلمية التي حملت عنوان "استكشاف تأثير قبول التكنولوجيا والقلق والعوامل الديموغرافية على توجهات صناع القرار في مجال الرعاية الصحية الأردنيين نحو الذكاء الاصطناعي".

وتقوم هذه الدراسة على فهم مواقف وسلوكيات صناع القرار في مجال الرعاية الصحية في الأردن تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم نتائج ورؤى لمؤسسات الرعاية الصحية وصانعي القرار بشأن العوامل التي تؤثر في قبول التكنولوجيا الذكية ومجالات التدخل والدعم المحتملة.

وهدفت الدراسة إلى ترجمة الأدوات الاستقصائية إلى اللغة العربية، بما يساهم في الأبحاث المستقبلية حول مواقف السكان الناطقين باللغة العربية تجاه الذكاء الاصطناعي.
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