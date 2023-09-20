خريجون بإربد يغادرون التعطل بعربات "المطاعم المتنقلة"

أحمد التميمي

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إربد- لم يقف مئات الشبان في محافظة إربد، مكتوفي الأيدي، بانتظار وظيفة رسمية أو حتى فرصة عمل في القطاع الخاص، رغم أن أغلبهم خريجو كليات وجامعات، بل اغتنموا فرصة سماح البلدية باستخدام بعض الشوارع لغايات إقامة ما يعرف بـ"المطاعم المتنقلة"، لإنشاء مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلا يواجهون فيه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويواجهون كذلك شبح البطالة.أشكال تلك المطاعم تتنوع بين من يستخدم "العربة أو الكشك أو البسطة"، وتكون مثبتة على مركبات متنقلة أو أخرى ثابتة بمواقع معينة في شوارع إربد، وتضم مأكولات من أصناف متعددة أو مشروبات ساخنة وباردة.عدد من أصحاب تلك العربات، أكدوا لـ"الغد"، أن "ندرة فرص العمل في إربد وغلاء أسعار المحال إلى أرقام خيالية في بعض المواقع، دفعهم إلى العمل بهذا المجال"، معتبرين أن "العمل في الكشك أو العربة سيوفر مصاريف كالضرائب وتجهيرات المطعم من ديكورات وطاولات وكراس، ناهيك عن بعض أصحاب المحال يطالبون بدفع خلوات خيالية تتجاوز 50 ألف دينار".وقال محمد سعيد وهو خريج إحدى الجامعات قبل أكثر من 5 سنوات، إنه "لم يتمكن طيلة السنوات الماضية من الحصول على فرصة عمل، وكان حبيس المنزل، إلا أن وجد فكرة العربة المتنقلة للعمل عليها متجاوزا ثقافة العيب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".وأشار إلى أنه "ومن خلال العربة المتنقلة، تمكن من تلبية احتياجاته والحصول على مصدر دخل يؤمن مصروفه اليومي بدلا من الاعتماد على ذويه في الحصول على مصروفه الشخصي".كما لفت سعيد إلى أنه "قام بالحصول على التراخيص اللازمة من قبل البلدية والجهات الصحية الأخرى"، مشيرا إلى أن "العربات والمطاعم المتنقلة تلقى اهتماما من قبل المواطنين"، وقال، إن "عمل المطعم المتنقل بين الشوارع، يبدأ منذ ساعات الصباح الأولى ويستمر لساعات المساء"، لافتا إلى أن "فكرة العربة بسيطة وبإمكان أي شخص الاستفادة من التجربة بعيدا عن شبح دفع الفواتير والأجرة الشهرية للمحال التجارية".شاب آخر يدعى خالد، يقول إن "المطاعم المتنقلة والبسطات، تشهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين لانخفاض أسعار المأكولات لديها مقارنة بالمطاعم الأخرى، إذ غالبا ما يسعى المواطن إلى البحث عن أكلات تناسب مداخليهم".وأشار إلى أنه "اختار أحد الشوارع الأكثر حيوية في مدينة إربد وهو شارع البتراء الذي يقصده مئات المواطنين يوميا، خصوصا في ساعات المساء للجلوس على جوانب الشارع"، مشيرا إلى أنه يبيع المشروبات الساخنة والباردة وبعض "السندويشات الخفيفة".أما الشاب محمد، فقال إنه "يعمل على بيع البوظة العربية في شوارع المدينة بواسطة باص يملكه، وتلقى منتجاته رواجا من قبل المواطنين"، مشيرا إلى أنه "حصل على ترخيص من البلدية للبيع في أحياء إربد ويخضع لرقابتهم الدورية"، مؤكدا أن "ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات عالية، سيحد من نشاطه في ظل التكاليف العالية وسيضطر إلى إيقاف الباص في مواقع معينة تخفيفا للأعباء التي سترتب عليه".بدوره، أوضح مدير دائرة ترخيص المهن في بلدية إربد الكبرى المهندس مالك البدور، أن "قرار منح رخص للعربات والأكشاك والبسطات جاء استنادا لنظام الباعة المتجولين لعام 2016 والذي جاء لضبط بعض الحالات العشوائية المنتشرة في شوارع المحافظة، وجاء بعد ورود العديد من الطلبات إلى البلدية، وبناءً عليه تم اقتراح الترخيص وتخصيص شوارع لتجمّع هذه العربات".وقال إن "طلبات قدمت للبلدية من مئات الشباب المتعطلين عن العمل لإقامة أنشطة اقتصادية بأفكار مبتكرة من خلال عربات ومركبات"، مشيرا إلى أن "البلدية قامت بدراسة كل طلب على حدة بناء على نظام الباعة تم من خلال اللجان المختصة وبقرار من المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص عدد من الشوارع لإقامة العربات".وأشار البدور، إلى أن "تلك العربات والأكشاك تخضع لساعات دوام محددة ونوعية وطبيعة العمل وإلزامها بالتخلص من النفايات بعد أن كانت تنتشر بشكل عشوائي"، لافتا إلى أن "تلك العربات تعمل بموجب رخص قانونية مدفوعة حسب الأصول لموازنة البلدية وتخضع للرقابة من قبل البلدية وتجدد سنويا".كما لفت إلى أن "البلدية قامت بترخيص 8 عربات متنقلة و65 بسطة و37 بسطة في مواقع مختلفة في المدينة شغلت ما يقارب 300 شخص"، مؤكدا أن "البلدية راعت في إعطاء الرخصة عدم وجود مهن مماثلة وقريبة من المحال التجارية".