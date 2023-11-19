خطة لإجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية في إربد

اضافة اعلان

قال محافظ إربد رضوان العتوم إن الجهات المعنية المشكلة في خطة الطوارئ (صحة، أشغال، سلطة وادي الأردن، مجلس الخدمات، تنمية اجتماعية، شؤون بلدية، كهرباء، مياه) ستقوم بإجلاء المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية وأماكن تشكل السيول.وأكد العتوم خلال اجتماعه في مبنى متصرفية لواء الأغوار الشمالية، ضرورة تضافر الجهود الجماعية وأن يكون هنالك جهود وطنية متكاملة من الجهات كافة ذات العلاقة بهدف المتابعة العملية والفنية، خصوصاً أثناء المنخفضات.وشدد على ضرورة قيام سلطة وادي الأردن والأشغال والبلديات بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للعبارات وتقليم الأشجار الواقعة على أسلاك الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الزراعة وشركة الكهرباء، وتحديد المواقع الخطرة أو الساخنة ومعالجتها أولاً بأول، وذلك من خلال عمل مصدات وحفائر ترابية ترسيبية على مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول، والتأكد من جريان وتصريف المياه دون وجود أي عوائق وربط القريب منها مع بعضها البعض بهدف التخفيف من سرعة تدفق المياه وترسيب أية صخور كبيرة مرافقة لهذه السيول في الحفائر وتوجيهها للاستفادة منها في عمليات الحصاد المائي.وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الدوائر وتعزيز الكوادر الفنية المختصة والآليات عند الحاجة ودون تأخير؛ لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.وطلب من جميع الدوائر التنفيذية التأكد من توفر مواد الإغاثة وجاهزية مراكز الإيواء والمستلزمات اللازمة كافة لتأدية أدوارهم وفق خطط الطوارئ المعتمدة.