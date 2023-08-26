"خيام القرطاسية".. فرص موسمية وبديل غير مرخص للمكتبات بإربد

أحمد التميمي

اضافة اعلان

إربد- فيما ينتظر أصحاب مكتبات بيع مستلزمات المدارس في مدينة إربد العام الدراسي الجديد بفارغ الصبر لتنشيط أعمالهم شبه المتوقفة خلال العطلة الصيفية، تبرز ظاهرة "خيام القرطاسية" التي تنتشر بأماكن متفرقة ومنها غير مرخصة، معلنة عن نفسها كمنافس قوي في هذا القطاع، في وقت تطالب فيه غرفة تجارة إربد بمنع نشاطها الذي تؤكد بلدية إربد أنه "ملاحق ويتم إغلاق المخالفين".من الشنط المدرسية إلى القلم والدفتر، بضائع تعرض تحت سقف خيمة، نصبت على جنب أحد الطرق التي تم اختيارها بعد عملية معاينة سابقة، هي أشبه ما تكون بدراسة جدوى غير مقصودة للفكرة، والتي غالبا ما تعطي مؤشرا قويا لنجاحها، بعد إسقاط الأجور والتراخيص وربما الكهرباء وأجور الموظفين من حسابات الكلف التشغيلية.وفيما كانت مثل هذه الممارسات محدودة سابقا خلال الموسم، وتقتصر على بعض بسطات تتزود ببضائع محدودة من تجار القرطاسية أنفسهم، باتت اليوم أشبه بسوق منظم، يتم التجهيز المسبق له، حتى أن البعض وصل إلى حد استيراد القرطاسية وتوابعها موسميا، وتولي بيعها عبر بناء خيام على مساحات واسعة بمناطق مختلفة داخل المدينة.هذه الظاهرة أثارت استياء أصحاب مكتبات باربد، اعتبروا هذه الخيام بأنها "منافس غير شرعي" لمهنتهم، وتسببت لهم بالخسائر، بعد تراجع واضح بحجم مبيعاتهم في ذروة الموسم.يقول صاحب مكتبة في إربد سليم عبيدات، إن العديد من المحال في اربد دخلت على قطاع بيع القرطاسية، ومنها محال بيع الملابس والأدوات المنزلية وحتى محال بيع الخضار والفواكه وأخيرا ظاهرة الخيام، من أجل تسويق بضائعهم باعتبار مواد القرطاسية تجذب المتسوقين خلال موسم العودة للمدارس.وأكد عبيدات أن عشرات المكتبات في اربد أغلقت أبوابها خلال السنوات الماضية بسبب دخول منافسين من خارج القطاع على أعمالهم، وهناك عشرات المكتبات مهددة بالإغلاق في ظل الانتشار الكبير للمحال غير المختصة والتي تبيع القرطاسية وبأسعار اقل من أسعار المكتبات بسبب عدم تكلفهم لمصاريف تشغيلية.وأشار إلى أن الانتشار الكبير للخيام التي تبيع القرطاسية، تسبب بحالة ركود غير مسبوقة للمكتبات، وتراجع حجم المبيعات بنسبة قدرها بـ 60 %، وخصوصا وأن موسم بيع القرطاسية لا يزيد على شهرين، فيما بقية العام تعاني غالبية المكتبات من الركود.وأوضح أن المئات من المكتبات اضطر أصحابها إلى الاستغناء عن موظفيهم بسبب حالة الركود التي يشهدها القطاع، ووجود العديد من المنافسين مثل خيام بيع القرطاسية ومحال بيع الأدوات المنزلية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تشديد الرقابة على تلك المحال ومنع إعطاء أي تراخيص للخيام أو أي محل تجاري غير متخصص ببيع القرطاسية.وقدر وجود 1500 مكتبة في إربد، يعمل فيها قرابة 4 آلاف موظف، وهؤلاء مهددون بتسريحهم من أعمالهم في حال لم يتم ضبط ما أسماه بـ "فوضى" يعيشها قطاع القرطاسية، مؤكدا أن حجم الإقبال على شراء القرطاسية من الخيام أكبر من المكتبات بسبب البيع بأسعار أرخص لعدم وجود كلف تشغلية كالإيجارات وأجور موظفين ورسوم وتراخيص وغيرها.وقال عامل بمكتبة أحمد بدر إن المكتبات شهدت تراجعا كبيرا من مرتاديها خلال السنوات الماضية بسبب التطور التكنولوجي من جهة ومنافسة الخيام والمحال لهم من جهة أخرى، مؤكدا أن العديد من المكتبات تعتمد على موسم العودة للمدارس لتنشيط حركتهم التجارية، إلا أن الموسم بات يبدأ وينتهي من دون فائدة، مرجعا ذلك الى الانتشار العشوائي لخيام بيع القرطاسية.وأشار إلى أن الجهات المعنية في حال وجود شكاوى على الخيام التي تبيع القرطاسية تقوم بإنذار أصحابها تحت شعار الإزالة خلال أسبوع، وفي حال لم تتم الإزالة يتم إنذارهم لمدة أسبوع آخر، وعندها يكون الموسم انتهى ولا يعود هناك أي فائدة من استمرارهم أو إزالتهم.بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن السماح ببناء الخيام التي تبيع القرطاسية والمستلزمات الطلابية أضر بقطاع المكتبات الذي يعتمد العاملون فيه على الموسم الدراسي لبيع بضائعهم وأغلبها مستوردة، مبينا أن الانتشار الكبير للخيام وبيع القرطاسية في مواقع مختلفة في مدينة إربد، تسبب بتراجع مبيعات المكتبات بنسبة كبيرة.وأكد الشوحة ضرورة قيام الجهات المعنية بمنع إقامة الخيام ومنع المحال التجارية غير المكتبات من بيع القرطاسية، مشيرا إلى أن هناك محال غير مرخصة تقوم ببيع القرطاسية كالسوبر ماركت والبقالات والمولات ومحال الألبسة، الأمر الذي أضر بقطاع القرطاسية.ودعا الشوحة الجهات المعنية بعدم إعطاء تراخيص لخيام بيع القرطاسية، لما لها من أضرار كبيرة على العاملين في هذا القطاع، مؤكدا أن العديد من المكتبات في إربد أغلقت خلال السنوات الماضية نظرا لدخول منافسين على المهنة من غير أصحابها.بدوره، قال مصدر في بلدية اربد الكبرى إن البلدية قامت بإغلاق العديد من الخيام غير الحاصلة على الترخيص التي تبيع القرطاسية، مؤكدا أن البلدية تمنح تراخيص لحالات معينة، ومنها أن تكون بعيدة عن المكتبات، مشددا أن البلدية ستقوم بملاحقة المخالفين وإغلاق خيامهم.في المقابل، يشير رامي- اسم مستعار- إلى أن عمله ببيع القرطاسية يوفر له ولأسرته مصدر دخل موسمي.وأوضح أن بيع القرطاسية بالخيام لا يهدف إلى منافسة المكتبات، مؤكدا أن أصحاب هذه الخيام يختارون مواقع وأحياء بعيدة ولا يوجد بها خدمة المكتبات.ولفت إلى أن العديد من الشبان يلجأون إلى هذا النوع من العمل الموسمي ليس من باب زيادة دخلهم بقدر ما هو فرصة تشغيلية لمتعطلين يواجهون تعطلهم الطويل بـ "أنصاف الفرص"، وفق تعبيره.في جانب محايد، يرى مواطنون أن ما يهمهم عند شرائهم مستلزمات العودة من المدارس لأبنائهم، تحصيل أسعار وتأمين كافة المستلزمات من مكان واحد.هذا الأمر يعني بالنسبة لكثيرين تفضيل الخيام التي تؤمن لهم أسعارا تفضيلية ويجدون فيها كل ما يحتاجونه.يقول فراس بطاينة، أجد في الخيام كل ما أحتاجه من متطلبات العودة للمدارس، هناك خيام تقدم عروضا لا أجدها في المكتبات".إلا أن رب الأسرة محمد هشام له وجهة نظر مختلفة، مشيرا إلى أن الشراء من المكتبات أصحاب الاختصاص أضمن، خاصة إذا ما أريد استبدال بعض الأغراض.وقال، "الخيام قد تكون مصدر دخل للعديد من الشبان المتعطلين، ولكن يجب أن ننظر أيضا لأصحاب المكتبات الذين يتكلفون دفع أجور موظفين وبدل إيجارات وضرائب طوال العام، الموضوع يحتاج إلى إيجاد صيغة توافقية بحيث لا يتضرر أحد".واقترح الهشام بأن تكون هذه الخيام في مناطق بعيدة خارج السوق، ولا يوجد بها مكاتب، لمنع المنافسة غير الصحيحة في القطاع.