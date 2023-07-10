دراسة عن واقع بلدة حبراص في إربد

احمد التميمي

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اربد- عقدت في جمعية الاسرة والطفولة في اربد حلقة نقاشية لمناقشة نتائج دراسة أعدتها الباحثة حلا محمد عبيدات بمنهجية البحث السريع بالمشاركة لمنطقة حبراص في بني كنانة بمشاركة قيادات مجتمعية وأصحاب مصالح وعاملين في القطاع الحكومي والخاص.وقامت الباحثة بدراسة احتياجات المنطقة وواقع البيئة التي تحظى بها.بدوره، أشار رئيس الجمعية السيد كاظم الكفيري إلى إن سياسات التعلم مدى الحياة تشكل مساحة جديدة في بيئة تعلمنا، وهذه السياسات أصبحت ضرورية وملحة بسبب التقنيات الحديثة والجديدة للاتصال والمعلومات وظهور نظريات جديدة للتعليم تقوم على الدمج بين الجوانب الرسمية وغير الرسمية للحياة الاجتماعية والثقافية وحياة العمل.وأضاف انه يشهد عصرنا الحالي من خلال الوسائل الرقمية للاتصال والتي عملت على دمج الكتب الشفوية والمطبوعة في سياق متعدد الوسائط والأشكال من حيث أن المادة المكتوبة مرتبطة مع المادة المسموعة، والمرئية وهكذا. ونتيجة لذلك تطلبت بيئة التعلم الجديدة قدرات ومهارات جديدة من أجل فهم المعنى وإنتاجه.وتلخصت نتائج الدراسة من قبل الباحثة حلا عبيدات أن المنطقة بحاجة إلى مركز للتعلم مدى الحياة لتلبية احتياجات المنطقة الواقعة في بني كنانة وتفعيل برامج التنمية والتدريب بالشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة والمنظمات الدولية والحد من البطالة التي باتت تشكل أكثر من ثلث شباب المنطقة والمحافظة على البيئة الريفية تطويرها من خلال استراتيجية مكافحة الفقر من خلال الزراعة والبيئة والتنمية الريفية.