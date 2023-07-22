دير أبي سعيد: وقف تأهيل 3 حدائق يحيلها لأماكن مهجورة

أحمد التميمي

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إربد-تسبب وقف تنفيذ مشروع تأهيل 3 حدائق في مناطق بلدية دير أبي سعيد بعد عام من بدء تنفيذه بسبب خلاف بين البلدية والمقاول المنفذ، بتحول الحدائق إلى أماكن مهجورة وعرضة للتعدي على محتوياتها، ما بدد آمال سكان المناطق بأن تكون متنفس لهم ولأطفالهم.3 سنوات مضت على وقف أعمال المشروع، بانتظار قرار قضائي يفصل الخلاف، فيما تستمر عمليات التعدي على ما أنجز من المشروع، بعد أن تركت الحدائق دون أي حراسة.الحدائق المتواجدة في مناطق (كفر الماء، وتبنة، وجفين) كان من المفترض أن تخدم ما يقارب 50 ألف نسمة، لا سيما وأن هذه المناطق تخلو من أي حدائق عامة.وحسب سكان، فإن عطاء الحدائق أحيل على أحد المقاولين من أجل إعادة تأهيلها بإنشاء عدد من الساحات ورفدها بالمقاعد والمظلات وتخصيص أماكن للعب الأطفال قبل ما يقارب الثلاث سنوات، وتم المباشرة بالعمل، إلا أن المشروع توقف.وأشاروا إلى أنه وبعد إنجاز العديد من مراحل العطاء في الحدائق توقف العمل، مما حول الحدائق إلى أماكن مهجورة وتعرضت محتوياتها للعبث والتكسير والسرقة.يقول محمد بني ياسين إنه وقبل 3 سنوات باشرت البلدية من خلال أحد المقاولين بتأهيل ساحة تقع في وسط بلدة كفر الماء لتخصيصها كحديقة عامة لسكان البلدة التي يتجاوز عددهم 25 ألف. وتابع، استبشر السكان حينها خيرا في ظل عدم وجود أي حديقة في المنطقة تخدمهم. وأشار إلى أنه وبعد أقل من عام على بدء أعمال التأهيل توقف المشروع وباتت الحديقة التي استكمل أجزاء كبيرة منها مهجورة وتعرضت محتوياتها للسرقة والعبث والتكسير وباتت بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها من جديد، قائلا "كان من الأولى أن تحافظ البلدية على ما أنجز لحين البت بأي خلافات مع المقاول".وقال أحمد الزعبي من سكان بلدة جفين إن فرحة سكان البلدة البالغ عددهم 10 آلاف نسمة لم تكتمل بإنجاز الحديقة الوحيدة في البلدة والتي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي البلدة، لافتا إلى أن الأطفال يضطرون للعب في الشوارع لعدم وجود حدائق في البلدة مما يعرضهم لخطر الدهس.ولفت إلى أن أبناء البلدة استبشروا خيرا من قيام بلدية دير أبي سعيد قبل برصد ما يقارب 30 ألف دينار من أجل إنشاء حديقة عامة في البلدة على قطعة أرض تمتلكها البلدية، حيث باشر المقاول أعمال إقامة الحديقة، إلا أن المشروع توقف وتحولت الحديقة إلى مكان مهجور وتعرضت محتوياتها للعبث والخراب.بدوره، قال أحد العاملين في المشروع إن البلدية أوقفت استكمال أعمال الحدائق رغم أن الأعمال كانت ضمن المخططات والمواصفات المطلوبة، إضافة إلى توقف العمل بمشاريع الأرصفة وإعادة تأهيل بعض الميادين والتي أحيل عطاؤها على نفس المقاول.من جانبه، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى إن الأعمال شابها عدم الدقة وليست ضمن المواصفات، ما اضطر البلدية إلى وقف أعمال البناء في الحدائق وإحالة الملف إلى القضاء للبت فيه وهو الآن وبعد مضي أكثر من 3 سنوات في مرحلة التحكيم النهائي.وأشار إلى أن جميع الأعمال في الحدائق متوقفة الآن لحين صدور قرار من المحكمة والبلدية ستقوم بإعادة تأهيل الحدائق من جديد خلال المرحلة المقبلة حتى تكون متنفس لأهالي المناطق الثلاث في ظل عدم وجود حدائق عامة.وكانت بلدية دير أبي سعيد الجديدة باشرت العام 2019 بتنفيذ مشروع لإنشاء ميادين وحدائق في المناطق التابعة لها بكلفة 185 ألف دينار، إلا أن تلك المشاريع توقفت بعد عام من المباشرة بسبب خلافات مع المقاول.ويشمل المشروع ميدان مدخل دير أبي سعيد الذي سيتم هدمه، والميدان وسط دير أبي سعيد وميدان تقاطع مدرسة الذكور الثانوية وميدان تقاطع العين في دير أبي سعيد وميدان الأشرفية وحدائق في مناطق جفين وكفر الماء وتبنة.