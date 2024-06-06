ذيابات رئيسا لاتحاد طلبة جامعة اليرموك (أسماء)

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كما واظهرت النتائج عن انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد وعلى النحو التالي:- الطالب بندر يوسف صلاح / نائبا للرئيس وممثلا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية- الطالب رعد السالم/ أمينا للسر وممثلا لكلية التمريض- الطالب محمد البشير/ أمينا للصندوق وممثلا لكلية الإعلام- الطالب سامر المستريحي / ممثلا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب- الطالب فارس مهيدات/ ممثلا لكلية الطب- الطالب محمد العماوي/ ممثلا لكلية الصيدلة- الطالب محمود بني عبد الرحمن / ممثلا لكلية الآداب- الطالب عمار الحاج/ ممثلا لكلية العلوم- الطالب محمود الشياب/ ممثلا لكلية الأعمال- الطالب عبد اللطيف علاونة/ ممثلا لكلية الفنون الجميلة- الطالب معتز عبيدات/ ممثلا لكلية الآثار والأنثربولوجيا- الطالب هشام العرود/ ممثلا لكلية العلوم التربوية- الطالب عبد الله القضاة/ ممثلا لكلية السياحة والفنادق- الطالب راسم القرعان/ ممثلا لكلية القانون- الطالب أحمد فريحات/ ممثلا لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةوكان رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور موسى ربابعة، قد أكد في بداية عملية انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد، أن جامعة اليرموك بهمة طلبتها وأبنائها قد طوت صفحة ناصعة من الديمقراطية، وقدمت صورة زاهية تليق بتاريخها وانجازاتها الأكاديمية المتواصلة، وفي مقدمتها هذا النجاح اللافت في اجراء العملية الانتخابية.ودعا ربابعة بحضور نائب رئيس الجامعة – رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سامر سمارة وعميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي وأعضاء اللجنة، اتحاد الطلبة الجديد إلى تقديم برامج نوعية تخدم الجسم الطلابي، وأن يكون عونا وشريكا لإدارة الجامعة في تنفيذ الأفكار الإبداعية التي تخدم الجامعة ومسيرتها في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد.