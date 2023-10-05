رئيس بلدية السرو: قمنا بشراء آليات جديدة لتحسين مستوى الخدمات

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قال رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات إن العديد من مشاريع فتوحات الطرق المستحدثة التي قامت بها البلدية بما فيها أجزاء من الطرق الزراعية تم فتحها وتهيئتها من قبل آليات وكوادر البلدية وبجهود ذاتية.ولفت العودات إلى ان العمل يجري حاليا على إنشاء محطة تحويلية في منطقة بلدية السرو تخدم بلدات لواء بني كنانة الخمسة وهو ما سيوفر عليها كلفا مالية جيدة كانت تتكلفها جراء نقل النفايات الى مكب الاكيدر.وأكد العودات انه ولتحسين حجم ومستوى الخدمات، فقد قامت البلدية بشراء آليات جديدة، بالإضافة الى صيانة الآليات القديمة والمتعطلة وإعاداتها الى العمل.وقال إنه تم تشكيل مجلس خدمات مشتركة لبلديات لواء بني كنانة مقره بلدية السرو، ما سينعكس على مساعدة البلديات بتقديم خدمات نوعية في مجالات البيئة والفتوحات، مبينا ان مستوى النظافة في جميع مناطق البلدية اصبح بوضع جيد، خصوصا بعد تعيين أكثر من 50 "عامل وطن" وشراء كابسة جديدة ونشر عدد كبير من الحاويات في مختلف الشوارع والأحياء.