الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس بلدية السرو: قمنا بشراء آليات جديدة لتحسين مستوى الخدمات

رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات
رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات


قال رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات إن العديد من مشاريع فتوحات الطرق المستحدثة التي قامت بها البلدية بما فيها أجزاء من الطرق الزراعية تم فتحها وتهيئتها من قبل آليات وكوادر البلدية وبجهود ذاتية.اضافة اعلان

ولفت العودات إلى ان العمل يجري حاليا على إنشاء محطة تحويلية في منطقة بلدية السرو تخدم بلدات لواء بني كنانة الخمسة وهو ما سيوفر عليها كلفا مالية جيدة كانت تتكلفها جراء نقل النفايات الى مكب الاكيدر.

وأكد العودات انه ولتحسين حجم ومستوى الخدمات، فقد قامت البلدية بشراء آليات جديدة، بالإضافة الى صيانة الآليات القديمة والمتعطلة وإعاداتها الى العمل.

وقال إنه تم تشكيل مجلس خدمات مشتركة لبلديات لواء بني كنانة مقره بلدية السرو، ما سينعكس على مساعدة البلديات بتقديم خدمات نوعية في مجالات البيئة والفتوحات، مبينا ان مستوى النظافة في جميع مناطق البلدية اصبح بوضع جيد، خصوصا بعد تعيين أكثر من 50 "عامل وطن" وشراء كابسة جديدة ونشر عدد كبير من الحاويات في مختلف الشوارع والأحياء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محافظة إربد - (أرشيفية)

توضيح حول فقدان شخص عضويته في أحد مجالس البلدية بإربد

منذ3 ساعة
دنانير اردنية

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بالحد الأدنى للأجور في إربد

منذ4 ساعة
Untitled-1

لأسباب متشابكة.. ركود يعصف بسوق عقارات إربد ومواطنون يسلمون بخيار الإيجار

منذ20 ساعة
رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات

العودات: بلدية السرو جادة في النهضة بالخدمات المقدمة

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-04 at 2.57.22 PM

ضبط اعتداءات على خط ناقل الكريدور المزود لمحافظات الشمال لتعبئة صهاريج

04 تشرين الأول 2023
العلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة المباني المهيأة لذوي الإعاقة

العلوم والتكنولوجيا تفوز بمسابقة المباني المهيأة لذوي الإعاقة

04 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

رأسمالية هاوية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مطعوم الحصبة.. جدل وتناقض!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوة صناعية أردنية بالعراق

سلامة الدرعاوي |اليوم

وزارة انتهى دورها

سميح المعايطة |اليوم

لإجراء اللازم وحسب الأصول

مالك العثامنة |اليوم

نظام الجدارة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات | منذ20 ساعة
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 