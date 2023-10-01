الأحد 01 تشرين الأول 2023
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رئيس بلدية السرو يرعى مهرجان قرية حاتم الثقافي (فيديو)

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رئيس بلدية السرو يرعى مهرجان قرية حاتم الثقافي

رعى رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات، مساء السبت، حفلا وطنيا ثقافيا أقيم في قرية حاتم بلواء بني كنانة بمحافظة اربد، احتفاء باختيار لواء بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023.اضافة اعلان

وقال رئيس بلدية السرو عامر العودات إن لواء بني كنانة غني بالتنوع في مناطقه الجميلة ومنتجاته السياحية وغطائه الأخضر، فهو لواء يمتاز بسمات خاصة، ومنها الرقي والعراقة والجمال، وتعاقبت على أرضه حضارات على مر العصور، ومنها اليونانية والبيزنطية، وفيه غابات اليرموك وبركة العرائس والسهول والأودية والجبال المطلة على فلسطين.



وبين أن اللواء يزخر بالقامات الوطنية ممن يشهد لهم بالكفاءة والإبداع وفي كافة الميادين، وأن اختيار بني كنانة لواء الثقافة هذا العام هو فرصة حقيقية للترويج للمنتج الثقافي المميز الخاص بالمنطقة وفرصة للاهتمام بالحراك الثقافي واستمرارية للإنجازات والنجاحات التي تحققت في المئوية الأولى.
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