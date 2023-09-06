"رابية إربد": 160 ألفا يعانون البطالة وسوء الخدمات

أحمد التميمي

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إربد- واقع صعب وتحديات جمة، تواجهها منطقة الرابية في محافظة إربد، جعلت منها بيئة طاردة، دفعت بـ 10 % من سكانها البالغ عددهم 160 ألف نسمة، إلى مغادرتها بحثا عن فرص عمل لتحسين ظروفهم المعيشية، وفق ما كشفت عنه دراسة نفذتها جمعية حماية الأسرة في المحافظة واطلعت "الغد" على تفاصيلها.البطالة حاضرة بقوة في المنطقة، فيما تعتاش غالبية العائلات من مصدر دخل واحد، بينما السواد الأعظم من النساء خارج سوق العمل، وذلك كله وسط تحديات تعصف بالخدمات الأساسية في المنطقة التي تعد واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تجمعات للاجئين السوريين.وتضم منطقة الرابية بإربد حي الأطباء ويشمل محيط مدرسة دار العلوم باتجاه دوار مستشفى بديعة، وحي الأفراح، ويبدأ من اشارة الاسكان، وغرب شارع الجامعة باتجاه اليمين من اشارة النسيم ويشمل المحاكم الشرعية ومدارس الوكالة، وحي بديعة، ويشمل منطقة مستشفى النجاح حتى نهاية شارع المستشفى نزولا إلى شارع زبدة وضاحية الحسين وإسكان المعلمين، وحي عبادة (زبدة) ويقع الحي شمال خزان زبدة.في الحديث عن البطالة، ووفق الدراسة التي أعدتها جمعية حماية الأسرة، فإن أسباب البطالة كما يراها أهالي المنطقة، ترجع إلى "عدم توفر رؤوس الأموال لإقامة المشاريع والتشغيل الذاتي، وعدم وجود مؤسسات لتقديم الدعم الفني والمشاريع الموجودة في المنطقة، وضعف في متابعة المشاريع من المؤسسات التمويلية، وعدم توفر فرص العمل في القطاع الحكومي، ووجود ثقافة العيب لدى الشباب وخصوصا أصحاب الشهادات العليا".وأشارت الدراسة إلى وجود عشرات الخريجين الحاصلين على شهادات عليا عاطلين عن العمل.وتوصي الدراسة لتحسين الواقع بأهمية "التدريب والتأهيل للشباب لإقامة مشاريع صغيرة في المنطقة، وضرورة تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة مع الأهالي، وتشجيع مشاريع صناعة إعادة التدوير للنفايات الصلبة، وإقامة برامج العمل مقابل النقد وبرامج تدريبية منتهية بالتشغيل لخلق فرص عمل من شأنها أن تحسن الوضع الاقتصادي وخاصة مع وجود نسبة كبيرة من اللاجئين وتفعيل مراكز الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني".كما أوصت بضرورة "أن تقوم الجهات المعنية بتفقد حاجات المجتمع والتعرف على مطالب الشباب من خلال عمل استفتاء حول الخدمات المقدمة واحتياجاتهم، وأن يتم إيجاد نظام عمل تشاركي من خلال إنشاء لجان مجتمعية".ويبلغ متوسط معدل الدخل الشهري في المنطقة 420 دينارا، وفق الدراسة التي أشارت إلى تنوع مصادر الدخل بين "متقاعدين وعمال مياومة وموظفي حكومة وأعمال حرة"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن النفقات تذهب إلى "فواتير الكهرباء ومصاريف السيارات وإيجارات السكن ومتطلبات التعليم".وتفتقر المنطقة وفقا للدراسة، إلى "وجود أحزاب ونواد وجمعيات، مما يدل على غياب ثقافة المشاركة السياسية في المنطقة، كما تفتقر المنطقة إلى شبكة النقل العام وهناك اكتظاظ سكاني فيها"، مثلما تعاني من مشكلة النفايات الصلبة والتي تعد بحسب الدراسة "من أهم المشاكل التي تؤرق عمل المجالس البلدية نظرا لكمية النفايات المطروحة، حيث بلغ حجم النفايات اليومية 748 طنا، 18 % منها نفايات إلكترونية كالحواسيب والأسلاك"، مشيرة إلى "ازدياد حجم النفايات المتولدة داخل المناطق التي تشهد تجمعات للاجئين كمنطقة الرابية؛ وهو ما جعلها تقف أمام تحديات كبيرة بسبب العبء الإضافي المترتب على نظام جمع النفايات حيث تعاني أجهزة إدارة النفايات داخل البلديات من تدهور أوضاع أنظمة جمع النفايات لديها".وتؤكد الدراسة، "أن هناك مشكلة في تراكم النفايات حول الحاويات في المنطقة، وعدم إزالتها من قبل البلدية بشكل دوري، وأن هناك نقصا كبيرا في أعداد الحاويات في المنطقة وعمال الوطن وعدم تعاون المواطنين في رمي النفايات في الأوقات المحددة"، داعية بهذا الخصوص إلى "ضرورة تشجيع مشاريع صناعة إعادة التدوير للنفايات الصلبة، وتقديم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتحفيز المستثمرين للاهتمام بالصناعات التدويرية، وإقامة برامج تدريبية وبرامج العمل مقابل النقد في المنطقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في إربد، لأن عملية إعادة التدوير تخلق فرص عمل كبيرة للشباب في المنطقة، وخاصة مع وجود نسبة كبيرة من اللاجئين وإنشاء معامل خاصة لإعادة التدوير للنفايات الإلكترونية".وأكدت الدراسة، "توفر الخدمات الطبية لقرب مستشفى بديعة ومستشفى رحمة ومستشفى النجاح من المنطقة"، لكنها أشارت إلى "عدم وجود مركز أمومة يخدم المنطقة وصيدلية فعالة وخاصة في حي الأطباء".وفيما يتعلق بالتعليم، لفتت الدراسة إلى أن "نسبة الأشخاص الذين يذهبون إلى المدرسة من عمر 6-17 سنة، بلغت ما يقارب 80 %، وهناك قرب للمدارس من أماكن سكن الطلاب".وأوصت الدراسة بخصوص التعليم، بأن "تتولى جمعية حماية الأسرة والطفولة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل إقامة بعض المشاريع المقترحة، بحيث تشرف عليها جمعية حماية الأسرة والطفولة ويشغل بها أبناء المنطقة وإقامة مركز لتعليم الكبار (التعلم مدى الحياة) الذي يركز على المهارات الحياتية والوظيفية والتدريب المهني".كما أوصت، بإقامة جمعيات ومراكز تدريبية وخدمية للمنطقة وإنشاء حضانات خاصة للمرأة العاملة في المنطقة، وإقامة مشاريع صغيرة وكبيرة في المنطقة، وإيجاد فرص تمويلية للمشاريع الشبابية في المنطقة.رئيس جمعية حماية الأسرة في إربد كاظم الكفيري، يقول إن "الدراسة هدفت إلى توضيح دور المشاركة المجتمعية بكافة قطاعاتها في تنمية المجتمع وتحديد فرص وتحديات الشباب في المنطقة، وكذلك البحث في العلاقة بين المؤسسات القائمة في المنطقة وأفراد المجتمع وتلقي الدراسة الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع".وأضاف، أن "هذه الدراسة تسعى إلى تزويد المسؤولين والقائمين على برامج التنمية في إربد بمعلومات كافية عن منطقة الرابية، وما يتوفر فيها من خدمات ومؤسسات حكومية وقطاعات خاصة، ولتحقيق تلك الأهداف استخدم الباحث منهجية البحث السريع بالمشاركة التي تأتي من ومع المجتمع التي تضمنت جمع المعلومات باستخدام المقابلات شبه المنظمة والمشاهدة المباشرة كما استخدم الباحث طرق تحليل المعلومات".ووفق الكفيري، "تكون فريق البحث من 12 باحثا متطوعا في جمعية حماية الأسرة والطفولة بتخصصات متنوعة في العلوم الاجتماعية لجمع المعلومات في منطقة الرابية وتحليلها"، لافتا إلى انه "تم إجراء التحليل بمنطقة الرابية بناء على مشاركة مجتمعية للمعلومات من أهالي المنطقة، شاركت فيها ربات بيوت وأصحاب مصلحة وجمعيات ومؤسسات حكومية وخاصة، حيث تم تقسيم الباحثين إلى 4 فرق بحثية من الذكور والإناث بحيث يغطون منطقة الرابية بالكامل".وقال الكفيري، إن "الجمعية أجرت العديد من البحوث والدراسات وأهمها مسح ميداني لعمل الأطفال عام 1999 ودراسة عن الإدمان عام 2012 ودراسة عن إدمان الأطفال في إذابة المواد المتطايرة عام 2014 ودراسة عن اقتصاديات مخيم إربد 2006 ودراسة الاحتياجات التدريبية لمناطق شرق إربد عام 2019".وأضاف، "تناولت الدراسات تقييم أوضاع التجمعات السكانية، ومعرفة نقاط قوتها وضعفها في مدينة إربد، وصولا إلى إجراء تدخلات تنموية لتتناسب مع واقع السكان وحاجاتهم ولتحقيق التنمية المستدامة والتي تحافظ على استمرارية الاستفادة من خلق المشاريع بدون إحداث خلل أو إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة بالمجتمع".