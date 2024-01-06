السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رغم أجوائها الدافئة ومياهها الحارة.. السياحة بـ"الحمة الأردنية" تحت الصفر

1704553169030373800
منطقة الحمة الأردنية التي تعاني الإهمال رغم مقوماتها السياحية - (الغد)
إربد - دخلت السياحة في منطقة المخيبا التحتا والمعروفة بـ "الحمة الأردنية" وفق تعبير معنيين وأصحاب استراحات سياحية غرفة "الإنعاش"، في ظل توقف شبه كلي لحركة المتنزهين، مرجعين أسباب ذلك إلى سوء البنية التحتية بالمنطقة التي تعاني إهمالا تاما بشكل لا يشجع الزائرين على القدوم إليها، إضافة إلى تبعات كورونا والأوضاع الدائرة والتي تسببت باستمرار انتكاسة وتراجع السياحة.  اضافة اعلان
ووفق مستثمرين وسكان، فإن منطقة الحمة الأردنية الموجودة في لواء بني كنانة، كانت تعج بآلاف المتنزهين من جنسيات عربية وأجنبية ومحلية على مدار العام، إلا أن حركة الزوار توقفت بشكل كلي ولا يؤم المنطقة إلا عدد قليل جدا من المتنزهين.
وقال يوسف الشمري صاحب استراحة شعبية في المنطقة إن الأوضاع الحالية وجائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على السياحة في المنطقة، يرافق ذلك ضعف الاهتمام الحكومي وعدم وجود أي مشاريع سياحية، ناهيك عن تردي خدمات البنية التحتية.
وأضاف الشمري أن جميع الاستراحات في المنطقة شبه مغلقة بسبب تراجع أعداد مرتاديها، بعدما كانت تعج بالزوار من جميع أنحاء المملكة ومن خارجها، مؤكدا أن أصحاب الاستراحات الشعبية تضرروا من حالة الركود التي دفعت بعضهم إلى الإغلاق وتسريح العاملين لديهم.
وأشار إلى أن مبنى الحمّة الرئيس في المنطقة والذي قامت إحدى الشركات بشرائه من أجل تطويره، مغلق منذ 15 عاما، رغم أن الشركة كانت تعتزم تطويره وعمل منتجعات وشاليهات وفنادق، مؤكدا أن المبنى باعتباره منتجع الحمة الرئيس كان تستقبل آلاف الزوار يوميا على مدار العام لاحتوائه على مياه معدنية كبريتية علاجية.
وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس محافظة إربد سمير عديلات إن منطقة الحمة الأردنية كانت تعج بالزوار، وأسهم ذلك في تشغيل أبناء المنطقة من خلال بيع بعض المنتجات والحرف اليدوية التي يقومون بإنتاجها وبيعها للسياح، إلا أنه وفي الوقت الحالي أصبح أبناء المنطقة متعطلين عن العمل.
ولفت عديلات إلى أن منطقة الحمة الأردنية من أجمل المناطق السياحية في الأردن لما تتمتع به من أجواء ومناظر خلابة، فضلا عن إطلالة مميزة لوقوعها على نهر الأردن، مؤكدا أن غياب الاهتمام الحكومي بالمنطقة من حيث إقامة المشاريع السياحية وتطوير البنية التحتية أدى إلى عزوف المتنزهين والسياح عن الذهاب إليها.
وأشار إلى أن أبناء المنطقة وبعد أن هدم المبنى الرئيس الذي كان يستقطب الزوار، حولوا منازلهم إلى استراحات شعبية من أجل استقطاب المتنزهين ونجحوا في بداية الأمر، إلا أن إنذارات الجهات المعنية بإغلاقها لعدم حصولها على التراخيص ووجوب تطبيقها لشروط اعتبرت تعجيزية، دفعت أبناء المنطقة إلى التخلي عن مشاريعهم.
وقال إن أكثر من 40 استراحة شعبية في المنطقة تقدمت للترخيص من أجل العمل بشكل قانوني، غير أن شروط الحصول على تراخيص صعبة، وحالت دون ترخيص هذه الاستراحات لسنوات، داعيا إلى ضرورة تسهيل شروط ترخيص الاستراحات من أجل إعادة إحياء المنطقة وجعلها جاذبة للزوار بما يوفر فرص عمل لأبنائها ويتم استغلال ما تتميز به من مقومات جدب سياحي خاصة وانها تحتوي على مياه معدنية علاجية. 
وتشترط وزارة السياحة والآثار لترخيص أي مسابح عامة أخذ موافقة وزارة الصحة على المسبح، وتوفير منقذين مرخصين متواجدين طيلة أوقات استخدامه، على أن يتم تأهيلهم وعقد دورات تدريبية ولياقة بدنية لهم، وتحديد منافذ للدخول والخروج للبركة على أن تكون مراقبة بشكل كامل، وإغلاقها ومنع استخدامها عند انتهاء ساعات الدوام.
كما تضمنت الشروط كذلك مواصفات فنية للمسبح تضمن السلامة العامة، مثل توفير علامات واضحة على جوانب المسبح، تبيّن عمق المياه وتوفير حواف بارزة ومانعة للانزلاق، ودرجات موطئ، كما اشترطت أيضا وجود مواد أساسية مثل حبل عائم لفصل المياه الضحلة عن العميقة، وتوفير إشارات منع الغطس في المياه التي يقل عمقها عن متر ونصف، ووضع لوحة لإرشادات وصندوق اسعاف، فضلا عن شمول مرافق المسبح بنظام الإنذار التلقائي والإطفاء اليدوي.
وألزمت الشروط أيضا منع الاطفال دون سن 14 من ممارسة السباحة، إلا بمرافقة شخص بالغ من ذويهم وضرورة ارتداء سترة النجاة المخصصة لسباحة الأطفال، ومنع السباحة للأشخاص ممن هم تحت تأثير الكحول وارتداء قبعة لذوي الشعر الطويل، ومنع الاشخاص المصابين بأمراض معدية من استخدام البرك وتوفير إطارات انقاذ لاستعمالها عند الضرورة.
وأكد عديلات أن الاستراحات عملت على تنشيط حركة السياحة في المنطقة بعد إغلاق مبنى الحمة الرئيسية منذ سنوات، لافتا إلى أن الحمة تحولت في وقت سابق إلى مكان مهجور، إلا أن سكان البلدة قاموا بإنشاء مشاريع خاصة، وبناء استراحات نظرا لما تعانيه المنطقة من ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وأشار عضو بلدية خالد بن الوليد عن منطقة المخيبة محمد عرسان البراهمة إلى أن منطقة الحمة الأردنية التي يقدر عدد سكانها بـ 3 آلاف نسمة، أصبحت في طي النسيان بعد تخلي الجهات المعنية عنها، فشوارعها وبنيتها التحتية متهالكة وسكانها يعانون من الفقر والبطالة ومياه الصرف الصحي تفيض في الشوارع، ما يهدد بحدوث أمراض ومكاره صحية.
ولفت إلى أن منطقة الحمة الأردنية كانت قبل سنوات مليئة بالحياة في إشارة منه إلى كثرة أعداد المتنزهين الذين يزورن المنطقة، إلا أنها تحولت اليوم إلى قرية مهجورة لا يرتادها إلا اعداد قليلة من المتنزهين يأتون إلى الاستراحات للتمتع بالأجواء الجميلة.
وأوضح البراهمة أن البلدية قامت بإنشاء مشروع سياحي قبل سنوات في المنطقة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 7 دونمات وبكلفة مالية بلغت 600 ألف دينار بتمويل من منح وقروض من منظمات دولية ويضم مسابح خاصة بالرجال وأخرى مغلقة للنساء وثالثة للأطفال وأكشاكا ومظلات ووحدات صحية للرجال والنساء وغرف فلترة وأخرى خاصة بالمولدات الكهربائية وخمسة شاليهات، إلا أن المشروع لم يرى النور لغاية الآن.
وأشار إلى أن هناك بعض الشوارع في المنطقة لم يصلها التعبيد منذ 16 عاما فأصبحت تعاني من الحفر والمطبات، مؤكدا أن المنطقة يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام الحكومي كونها منطقة سياحية واعدة لو استغلت سياحيا لعادت بالنفع على جميع الجهات.
ولفت إلى أن المنطقة تفتقر إلى المشاريع التشغيلية المشغلة للشباب والمتعطلين عن العمل، فهناك ما يقارب 500 شخص من أبناء المنطقة متعطلون عن العمل لعدم قدرتهم على العمل خارج منطقتهم بسبب بعد المنطقة عن مدينة إربد وعمان باعتبارها منطقة حدودية وأن أي راتب يتقاضاه ابن المنطقة غير مجد وسيذهب كبدل مواصلات وخصوصا وان المنطقة تعاني من تردي في خدمات النقل العام وسيضطر العامل من ابناء المنطقة إلى الاستعانة بمركبة خصوصي من اجل الذهاب والعودة لعمله يوميا.
وقال المنطقة ينقصها العديد من الخدمات الضرورية مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المركز الصحي يعاني من نقص بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة والأجهزة والمختبرات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية رفده بجميع احتياجاته حتى لا يضطر المواطن إلى مراجعة المستشفيات خارج المنطقة وتكبده مصاريف التنقل. 
بدوره، قال رئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف المبروك إن المشروع الذي نفذته البلدية في منطقة الحمة الأردنية مغلق منذ سنوات والبلدية في الوقت الحالي تحاول بالتعاون مع القطاع الخاص تشغيله.
وأشار إلى أن الاستراحات الشعبية في منطقة الحمة غير مرخصة باستثناء استراحتين بسبب عدم استيفاء بقية الاستراحات للشروط المطلوبة.
وأضاف أن البلدية قدمت إلى بنك التنمية والقرى من أجل الحصول على قرض بقيمة مليون دينار لغاية إعادة تعبيد الشوارع في منطقة خالد بن الوليد ومن ضمنها منطقة المخيبة وبانتظار استكمال الإجراءات للحصول على القرض للمباشرة بأعمال البنى التحتية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704555446310453400

في إشكالية تتكرر.. حمضيات الأغوار الشمالية.. إنتاج أكثر وخسارة أكبر

منذ2 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

الصفدي: الملك قدم للعالم سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة

منذ10 ساعة
افتتاح مركز صحي كفر أسد الشامل في إربد

افتتاح مركز صحي كفر أسد في إربد

منذ10 ساعة
1704465807538951000

الأردنيون يهتفون.. الاغتيالات شيم المهزومين والمقاومة لا تنجب إلا أبطالا وقادة

05 كانون الثاني 2024
مسيرة إربد

إربد.. مسيرة جديدة إسنادًا لغزة

05 كانون الثاني 2024
تخريج 39 طالبا من "سياحة اليرموك" أنهوا دورة متخصصة بسلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية

مسّاد: الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح

04 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير |اليوم

احتفال بالدونية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ2 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ2 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
 